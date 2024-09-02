Ударят грозы, дожди и штормовой ветер: синоптик назвала дату похолодания

Во многих областях Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 3 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 3 сентября будет достаточно теплой. В некоторых областях будут дожди с грозами и сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Почти во всех областях Украины в этот день будет высокий уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украину идет похолодание. Небольшое снижение температуры воздуха ожидается 4 сентября. Завтра, 3 сентября, ожидаются дожди с грозами на юго-востоке, в Крыму и вдоль полосы от Ровенской до Черновицкой области. Самая низкая температура воздуха будет на востоке. Также ожидаются сильные порывы ветра.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 3 сентября / фото: ventusky

Погода 3 сентября

В Украине 3 сентября будет переменная облачность. В этот день дожди с грозами ожидаются в юго-восточных, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях. Ветер в этот день будет восточный и северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. В восточных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 15-20°, в западных областях 12-17°; днем 26-31°, в восточных областях 23-28°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +16

По данным meteoprog, 3 сентября в Украине будет теплым, но местами дождливым. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +20...+35 градусов. Самая низкая температура будет в Черкасской области. Там температура воздуха повысится до +18...+30 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 3 сентября / фото: meteoprog

Погода 3 сентября в Киеве

В Киеве 3 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 26-31°, в Киеве ночью 18-20°, днем 28-30°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 3 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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