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РФ меняет тактику ударов по Украине: у Зеленского предупредили об угрозе и назвали города

Юрий Берендий
4 сентября 2024, 15:04
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РФ перестала маскировать свои удары по гражданским объектам на территории Украины, и, вероятно, будет повышать градус эскалации, отметил Подоляк.
РФ меняет тактику ударов по Украине: у Зеленского предупредили об угрозе и назвали города
РФ будет повышать градус эскалации в отношении гражданского населения Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты в последние дни применяют новую тактику ракетных ударов по территории Украины. Цель врага может заключаться в том, чтобы повышать градус эскалации. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Россия способна обстреливать любой объект на территории Украины, независимо от его типа или местоположения.

"То есть у России достаточно ракет, которые могут попадать где угодно на территории Украины. Здесь вопрос в том, что как бы вы не сообщали о том, что будет атака или там в том, или другом направлении баллистические ракеты. Это если мы говорим, например, о Запорожье, Днепре, Полтаве или Харькове. Это буквально считанные не минуты, а секунды. То есть это полторы минуты, две и так далее", - сказал Подоляк.

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Подоляк отметил, что предотвратить удары российских баллистических ракет можно только путем построения всеобъемлющей системы противоракетной обороны, особенно на востоке и юго-востоке страны. Для защиты от баллистических ракет необходимо использовать системы ПВО, такие как Patriot или NASAMS, которые эффективно противодействуют этому типу угрозы.

По его словам, это позволит повысить эффективность перехвата ракет до 90-95%.

"Это первое. То есть здесь понятно что надо делать, в чем есть дефицит. И понятно, что искать виновных среди украинцев - это нонсенс. И на это как раз рассчитываются этакого типа геноцидные удары. И здесь я перехожу ко второй составляющей.Мы видим изменение в ракетной тактике РФ. Они перестали вообще маскировать, что они делают. Они бьют по центру города. По учебному заведению, по лечебному. Это мы, кстати, видели и в Полтаве, и во Львове, а в начале сегодняшней ночи в Сумах", - добавил он.

Подоляк подчеркнул, что Россия сознательно обстреливает районы с густой жилой застройкой, центральные части городов и социальные объекты с целью вызвать шок среди населения.

"Опять же, чтобы мы начали эти разборки кто в чем виноват и можно ли было это предотвратить. То есть тактика абсолютно сознательная. Они уже не говорят, что атакуют какие-то там объекты военные и так далее. Они откровенно уже говорят, что бьют по гражданскому населению. Почему эта тактика возможна сегодня? Потому что международной юрисдикции не существует, к сожалению", - заявил советник руководителя ОП.

Он также отметил, что визит Путина в Монголию, которая является подписантом Римского статута, но не выполнила ордер МУС, является свидетельством того, что Россия будет усиливать эскалацию, нарушая международное право и нанося удары по гражданскому населению Украины.

Подоляк отметил, что это единственный инструмент влияния, который остается у России.

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Откуда РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Удар по Львову 4 сентября - что известно о последствиях

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 сентября по состоянию на 13:00 во Львове завершили аварийно-спасательные работы после утреннего удара врага, сообщили в ГСЧС Украины. Спасатели смогли спасти 12 человек, 53 человека получили ранения. Погибли 7 человек, среди них дети 7 и 14 лет.

В ночь на 4 сентября 2024 года российская оккупационная армия атаковала Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed". Воздушные силы ВСУ сбили 22 ударных дрона и 7 крылатых ракет. Всего было обнаружено и сопровождено 42 воздушные цели.

Россия отчиталась об ударах по Полтаве и Львову 3 и 4 сентября, в результате которых погибло около 60 человек. Российские террористы утверждают, что в разрушенном учебном заведении в Полтаве якобы находились "иностранные инструкторы". Во Львове, по их словам, удар "Кинжалами" и БПЛА был направлен по предприятию ВПК, хотя на самом деле ракеты попали в жилые дома.

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