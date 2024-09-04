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Цель не Покровск: оккупанты усилили атаки на Кураховском направлении

Анна Косик
4 сентября 2024, 14:43
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Оккупанты хотят продвинуться к стратегически важному городу, однако ВСУ оказывают сопротивление.
ВСУ, Кураховское направление
Враг хочет реализовать планы, которые не удалось воплотить еще весной 2022 года / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скрин с DeepState

На Кураховском направлении за последние дни враг усилил атаки с целью продвижения к Угледару, что в Донецкой области. Этот город является желанным для захвата армией страны-агрессора России из-за стратегического веса.

Как рассказал в эфире FREEДОМ военный эксперт Сергей Грабский, российские оккупанты пытаются достичь сразу двух целей - продвинуться в районе Курахово, захватить энергогенерирующее предприятие, создавая нависание над Угледаром и окружить украинские силы под городом.

"Кураховское направление в последние два-три дня становится достаточно горячим, хотя оно и было таким все это время. Нужно понимать, что Курахово - это ключ к Угледару. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Угледар - это стратегическая позиция Украины. Этот город позволяет держать под контролем и угрожать постоянно такому важному коммуникационному узлу, как Волноваха. И поэтому для противника критически важно выбить украинские подразделения из Угледара", - пояснил Грабский.

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Враг таким образом не оставляет попыток выполнить поставленные еще 2 апреля 2022 года задачи, однако пока все его попытки вытеснить ВСУ из-под Угледара безуспешны, даже несмотря на превосходство противника в силах и средствах.

Грабский убежден, что еще одной причиной такой активизации оккупационной армии на Кураховском направлении является отсутствие ожидаемых результатов у Покровска.

Кто такой Сергей Грабский?

Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно на Покровском направлении противник пережил самые дорогие сутки за все время полномасштабного вторжения агрессора России в Украину. Аналитик Эндрю Перпетуа подсчитал более 180 поврежденных, уничтоженных и брошенных российских машин и тяжелого вооружения. В то время как потери Украины были гораздо меньшими: менее трех десятков.

Ранее стало известно, что российские оккупанты оккупировали село Пречистовка в Угледарском районе Донецкой области. Также сообщалось, что враг продвинулся возле Водяного.

Напомним, в Генштабе 3 сентября сообщили, что на Покровском направлении оккупанты совершили 31 попытку атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Миролюбовки, Михайловки и Зеленого Поля.

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