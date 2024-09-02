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Десант РФ прорвался и пытается обойти Угледар с флангов - DeepState

Юлия Закрепа
2 сентября 2024, 22:58
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Известно, что утром 2 сентября на Пречистовку, что в Угледарской городской громаде заехало две колонны оккупантов.
Десант РФ прорвался и пытается обойти Угледар с флангов - DeepState
Оккупанты прорвались в Водяном / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: deepstatemap

Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты снова атакуют в Волновахском районе Донецкой области с целью обхода Угледара с флангов.

"Вчера тяжелая ситуация была в Водяном, там оккупанты на 4 ВВТ с десантом залетели в село. Последних пытаются выкурить, бои продолжаются. Россияне зашли и на территорию шахты "Южно-донбасская №1", - говорится в сообщении в Telegram.

Также известно, что сегодня, 2 сентября, утром на Пречистовку, что в Угледарской городской громаде ехало две колонны, которые объединились в одну из 8 ВВТ, оккупанты смогли заехать в село со стороны Павловки. В DeepState сообщили, что продолжается тяжелый бой.

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Десант РФ прорвался и пытается обойти Угледар с флангов - DeepState
Какая ситуация на фронте / фото: t.me/DeepStateUA

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - наступление России

Напомним, что армия РФ оккупировала Долиновку на Донбассе, что в Покровском районе - ситуация обостряется. Аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области РФ.

Под Покровском происходит значительное продвижение РФ. Руслан Микула отметил, что на Покровское направление россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Российские оккупанты уже заходят в Селидово и пытается продвинуться к Украинской.

Стало известно, что оккупанты проводят две операции для окружения ВСУ. Армия РФ осуществляет две тактические операции в рамках наступления на Покровск и пытается окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой. Главнокомандующий ВСУ генерал Сырский заявил, что самые интенсивные бои на Покровском направлении.

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