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Россияне приближаются к Покровску, ВСУ вышли из Новогродовки - офицер

Ангелина Подвысоцкая
2 сентября 2024, 22:55
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Сергей Цехоцкий заявил, что выход из населенного пункта был необходим для сохранения личного состава.
Россияне приближаются к Покровску, ВСУ вышли из Новогродовки - офицер
ВСУ вышли из населенного пункта на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

Украинские военные отступили из населенного пункта Новогродовка в Покровском районе Донецкой области. Об этом заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в комментарии Радио Свобода.

Он отметил, что соответствующее решение пришлось принять для сохранения украинского личного состава.

"Мое мнение таково, что географически не в очень выгодной позиции находилась Новогродовка. Как крепость она не совсем была настроена на этот момент", - сказал он.

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Также офицер добавил, что этот отход не означает, что была поставлена "точка" в этой битве. Украинские военные еще отвоюют территории.

Кто такой Сергей Цехоцкий?

Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский созвал на совещание военных. На совещаниях детально обсудили по каждому направлению на фронте, однако больше всего внимания - Покровск и Торецк.

Напомним, ранее сообщалось о том, как может развиваться наступление РФ на Покровск. В неудобном и опасном положении могут оказаться подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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