Было прямое попадание и жесткий взрыв: жуткое видео с моментом удара по Харькову

В Харькове внезапно увеличилось количество пострадавших в результате вражеских ударов.

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РФ ударила Искандером по Харькову / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты жестоко ударили по Харькову 1 сентября. В результате этого пострадали десятки людей. В Сети разлетелось видео с моментом удара по городу.

На кадрах видно прицельное попадание вражеской ракеты.

Смотрите видео удара российской ракеты по Харькову:

РФ ударила Искандером по Харькову / фото: скриншот

видео дня

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате вражеских ударов пострадали более 40 человек. Среди пострадавших есть 5 детей, 2 медика и 2 спасателя. В городе продолжают разбирать завалы и искать людей.

"Оккупанты коварно посреди белого дня ударили по местам, где ежедневно бывают сотни харьковчан. Настоящий терроризм ... Экстренные службы работают, несмотря на угрозы повторных ударов. Разборы завалов продолжаются", - говорится в сообщении.

Глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что российские оккупанты ударили по Харькову ракетами "Искандер". Их скорость составляет 6 тысяч км/ч.







































Мер Харькова Игорь Терехов заявил, что по состоянию на 17:38 количество пострадавших увеличилось до 44. Среди них есть 7 детей. Самому маленькому раненому всего 3 месяца.

По данным МВД Украины, РФ выпустила более 10-ти ракет по Харькову. Было зафиксировано 3 попадания ракетами ЗРК С-300 и тремя ракетами Искандер-М.

В торговом центре пострадали 21 человек. Среди них 3 ребенка и 2 медика. Возле спорткомплекса травмированы 18 человек, из которых 2 - дети. Два ребенка (трех лет и трех месяцев) получили острую реакцию на стресс.

Позже в Сети появилось еще одно видео с ударом ракеты по Дворцу спорта в Харькове. На кадрах видно момент попадания ракеты, огненный взрыв и взрывную волну, которая выбила все стекла.

Смотрите видео удара российской ракеты по Харькову:

РФ ударила Искандером по Харькову / фото: скриншот

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Что известно об ОТРК Искандер / Инфографика: Главред

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