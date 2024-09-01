УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Было прямое попадание и жесткий взрыв: жуткое видео с моментом удара по Харькову

Ангелина Подвысоцкая
1 сентября 2024, 17:22обновлено 1 сентября, 17:58
174
В Харькове внезапно увеличилось количество пострадавших в результате вражеских ударов.
удар по Харькову
РФ ударила Искандером по Харькову / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты жестоко ударили по Харькову 1 сентября. В результате этого пострадали десятки людей. В Сети разлетелось видео с моментом удара по городу.

На кадрах видно прицельное попадание вражеской ракеты.

Смотрите видео удара российской ракеты по Харькову:

удар по Харькову
РФ ударила Искандером по Харькову / фото: скриншот

видео дня

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате вражеских ударов пострадали более 40 человек. Среди пострадавших есть 5 детей, 2 медика и 2 спасателя. В городе продолжают разбирать завалы и искать людей.

"Оккупанты коварно посреди белого дня ударили по местам, где ежедневно бывают сотни харьковчан. Настоящий терроризм ... Экстренные службы работают, несмотря на угрозы повторных ударов. Разборы завалов продолжаются", - говорится в сообщении.

Глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что российские оккупанты ударили по Харькову ракетами "Искандер". Их скорость составляет 6 тысяч км/ч.

  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: ГСЧС
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: ГСЧС
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: ГСЧС
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: ГСЧС
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: ГСЧС
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Олег Синегубов
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Нацполиция Украины
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Нацполиция Украины
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Нацполиция Украины
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Нацполиция Украины
  • Удар по Харькову 1 сентября
    Удар по Харькову 1 сентября фото: Нацполиция Украины

Мер Харькова Игорь Терехов заявил, что по состоянию на 17:38 количество пострадавших увеличилось до 44. Среди них есть 7 детей. Самому маленькому раненому всего 3 месяца.

По данным МВД Украины, РФ выпустила более 10-ти ракет по Харькову. Было зафиксировано 3 попадания ракетами ЗРК С-300 и тремя ракетами Искандер-М.

В торговом центре пострадали 21 человек. Среди них 3 ребенка и 2 медика. Возле спорткомплекса травмированы 18 человек, из которых 2 - дети. Два ребенка (трех лет и трех месяцев) получили острую реакцию на стресс.

Позже в Сети появилось еще одно видео с ударом ракеты по Дворцу спорта в Харькове. На кадрах видно момент попадания ракеты, огненный взрыв и взрывную волну, которая выбила все стекла.

Смотрите видео удара российской ракеты по Харькову:

удар по Харькову
РФ ударила Искандером по Харькову / фото: скриншот

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Искандер инфографика
Что известно об ОТРК Искандер / Инфографика: Главред

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Искандер Харьковская область вторжение России ракетный удар
Реклама

Главное за день

Было прямое попадание и жесткий взрыв: жуткое видео с моментом удара по Харькову

Было прямое попадание и жесткий взрыв: жуткое видео с моментом удара по Харькову

17:22 Украина
ВСУ "покрошили" десятки тысяч россиян: генерал раскрыл грандиозные потери РФ

ВСУ "покрошили" десятки тысяч россиян: генерал раскрыл грандиозные потери РФ

17:10 Украина
Покровск - только плацдарм: Россия готовит крупное наступление на новую область

Покровск - только плацдарм: Россия готовит крупное наступление на новую область

17:02 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Почему при включении вилки в розетку искра: что это может означать 52725

Почему при включении вилки в розетку искра: что это может означать

Казахстану приготовиться: после провала в Украине РФ готовит вторжение - эксперт 8836

Казахстану приготовиться: после провала в Украине РФ готовит вторжение - эксперт

Он уже дал вечный храп : Кислица заинтриговал новостью о смерти Лаврова 7138

"Он уже дал вечный храп": Кислица заинтриговал новостью о смерти Лаврова

Что произойдёт с Россией после удара по Харькову 3013

Что произойдёт с Россией после удара по Харькову

Последние новости

18:12

У медиков тяжелые ранения и потеря крови: РФ ударила по врачам скорой в Харькове

18:10

Столбы дыма: после удара РФ по Харькову на Белгород "посыпались" снаряды

17:41

"Ответ уже происходит": в Кремле "пугают" последствиями прорыва под Курск, Суджу "сносят"Фото

17:35

Гороскоп на сентябрь 2024 для Козерогов: чего ждать на работе, в любви и финансахВидео

17:22

Было прямое попадание и жесткий взрыв: жуткое видео с моментом удара по ХарьковуФотоВидео

У России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ ГетьманУ России мало сил для захвата Покровска, но окружение города возможно – майор ВСУ Гетьман
17:10

ВСУ "покрошили" десятки тысяч россиян: генерал раскрыл грандиозные потери РФ

17:05

Любовный гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября: кому повезет в любви

17:02

Покровск - только плацдарм: Россия готовит крупное наступление на новую область

16:59

"Должна "беременеть" после каждого": Lida Lee ответила на слухи о беременностиВидео

Реклама
16:46

Поднялись столбы дыма, есть пострадавшие: в Сумах прогремела серия мощных взрывовФото

16:12

Войска РФ ударили из РСЗО по жилым домам Курахово: есть погибшие и много раненыхФото

15:50

Более 30 пострадавших: Зеленский жестко отреагировал на обстрел Харькова

15:39

36-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" родила первенца

15:22

ВСУ улучшают тактическое положение на одном из направлений на Харьковщине: что известно

15:22

РФ продолжает кошмарить Харьков: зафиксировано 10 ударов, десятки раненых

15:12

На Курщине сожгли военную колонну и понтонную переправу РФ: в Сети узнали деталиВидео

14:44

Вячеслав Узелков матом вызверился на Славу Демина из-за "чернухи"

14:30

Дедлайн до конца зимы: эксперт рассказал, как может окончиться война в этом году

14:29

Ускорилось продвижение россиян в направлении Покровска, они - в 10 км от города

14:27

Гороскоп на сентябрь 2024: один знак зодиака ждет крутой поворот в личной жизни и семьеВидео

Реклама
13:38

Крушение F-16 в Украине: в США отбросили одну из версий

13:32

Дочь Мозговой и падчерица Пономарева после каминг-аута решила исчезнуть

13:26

Около десяти мощных взрывов: РФ ударила по Харькову баллистикой - есть раненые

13:15

$100 000 ежемесячно за поедание фруктов: как это удалось блогеру из США

13:15

Побила собственный рекорд: украинская атлетка завоевала "золото" на Параолимпиаде-2024

12:51

Данные резко изменились: в ВСУ рассказали, какую часть Часового Яра контролирует РФ

12:19

Оккупация Покровска развязывает руки Путину: какая опасность для Днепра

12:17

Российский Ми-8 разбился со всеми пассажирами в районе золотого рудника

12:12

Пятна на матрасе исчезнут на глазах: простой и гениальный способВидео

12:01

Финансовый гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября: кому осень принесет деньги

11:54

Звезда "Крепостной" и звезда "Киборгов" поженились - подробности свадьбы

11:50

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября: Ракам - одиночество, Львам - прибыль

11:32

Принимаются решения: ситуация на направлении главного удара РФ сложная - Сырский

11:29

Россия выпустила ракеты по колонне с зерном неподалеку от Сум: все подробностиФото

11:25

Кита-шпиона нашли мертвым в Норвегии: при чем здесь след спецслужб РФ

11:02

Лидер популярной украинской группы получил серьезное ранение на фронте

10:58

РФ может пойти на "дембельский аккорд": есть ли угроза оккупации Покровска - майор ВСУ

10:20

Казахстану приготовиться: после провала в Украине РФ готовит вторжение - эксперт

10:17

В ночь на 1 сентября в Украине зафиксировано землетрясение: какой регион "тряхнуло"

09:52

"Вы сумасшедшие": Klavdia Petrivna полностью засветила лицо без очков и масок

Реклама
09:42

"Факел" над Москвой и более 150 дронов: новые детали массированного удара по России

09:29

Гороскоп Таро на неделю с 2 по 8 сентября: Весы разбогатеют, Девы повязнут в работе

09:21

РФ оккупировала еще один населенный пункт: какую точку на фронте потеряли ВСУ

08:48

РФ вывела часть войск с Покровского направления: как это повлияет на ход боев - ISW

08:38

"Он уже дал вечный храп": Кислица заинтриговал новостью о смерти Лаврова

08:10

Взрывное утро в России: БПлА залетели в Москву и поразили две электростанции

08:10

Что произойдёт с Россией после удара по Харьковумнение

06:10

Новый рекорд войны в Украинемнение

05:35

Гороскоп на сентябрь 2024 для Скорпионов: важные знакомства, влюблённость и вдохновениеВидео

04:41

Гороскоп на завтра 2 сентября: Близнецам - неприятный разговор, Ракам - ревность и зависть

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять