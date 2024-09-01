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У медиков тяжелые ранения и потеря крови: РФ ударила по врачам скорой в Харькове

Алексей Тесля
1 сентября 2024, 18:12
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Бригада экстренной медицинской помощи, которая приехала на вызов, сразу отправилась на место взрывов.
Харьков, скорая помощь
В Харькове РФ атаковала медиков скорой помощи / Коллаж: Главред, Фото: suspilne.media

РФ нанесла повторный целенаправленный удар по месту прилета в Харькове в воскресенье, 1 сентября, в результате ранения получили медики, прибывшие для оказания помощи пострадавшим во время взрывов.

Как говорится в сообщении Суспильного, бригада экстренной медицинской помощи, которая приехала на вызов, сразу отправилась на место взрывов перед торговым центром.

Однако почти сразу был второй прилет, произошло попадание рядом с местом событий, обломками поврежден автомобиль.

видео дня

В результате повторного удара РФ врач, прибывший на место происшествия, получил черепно-мозговую травму, фельдшер – перелом голени осколком. Состояние у фельдшера стабильное, ему ничего не угрожает, он прооперирован. Врач пока не пришел в сознание, сообщил начальник Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Как уточнил водитель "скорой", его бригада приехала на вызов для оказания помощи пострадавшим от удара РФ.

"И буквально через две минуты произошел еще один взрыв. Мы стояли, где пожарная машина, чуть ближе сюда. Мы еще не успели никому оказать помощь. Вызов был сюда. Опять взрыв – опять раненые. Осколки попали в ноги, фельдшеру – в голову, там тяжелое состояние. Потеря крови небольшая, но поражение большое. Я цел. Я был в кабине", – рассказал водитель кареты скорой помощи.

Что такое Суспильне

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

Взрывы в Харькове 1 сентября - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировано 10 прилетов РФ. Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, по состоянию на сейчас уже 28 раненых. Деталями трагедии поделился глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Враг ударил по Дворцу спорта, также атакован торговый центр в Салтовском районе и территория около Гидропарка в Киевском районе.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский жестко отреагировал на обстрел Харькова. Президент отметил важность привлечения мировых лидеров для остановки российского ракетно-бомбового террора территории Украины.

Позднее появилось видео с моментом удара по Харькову. В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате вражеских ударов.

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