Более 30 пострадавших: Зеленский жестко отреагировал на обстрел Харькова

Днем, 1 сентября Россия в очередной раз нанесла террористический удар по Харькову. В результате атаки известно о повреждении гражданской инфраструктуры города. Об этом в своем Телеграмм-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, в результате российского обстрела Харькова уже известно о более 30 пострадавших жителях города. К спасательной операции были привлечены все необходимые силы.
"И должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор. Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров - смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты", - резюмировал он.видео дня
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Удар по Харькову 1 сентября - что известно о последствиях обстрела города
Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 сентября российские оккупационные войска нанесли серии мощных ударов по Харькову и области. О взрывах сообщил мэр города Игорь Терехов.
Россияне совершили около 10 ударов по Харькову. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что враг атаковал Дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе и территорию вблизи Гидропарка в Киевском районе. По предварительной информации правоохранителей, среди ударов были "Искандеры".
В пятницу, 30 августа, также произошла серия взрывов в Харькове, когда российские оккупанты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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