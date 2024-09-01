Более 30 пострадавших: Зеленский жестко отреагировал на обстрел Харькова

Владимир Зеленский отметил важность привлечения мировых лидеров для остановки российского ракетно-бомбового террора территории Украины.

https://glavred.info/ukraine/bolee-30-postradavshih-zelenskiy-zhestko-otreagiroval-na-obstrel-harkova-10593368.html Ссылка скопирована

Зеленский жестко отреагировал на обстрел Харькова / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Днем, 1 сентября Россия в очередной раз нанесла террористический удар по Харькову. В результате атаки известно о повреждении гражданской инфраструктуры города. Об этом в своем Телеграмм-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в результате российского обстрела Харькова уже известно о более 30 пострадавших жителях города. К спасательной операции были привлечены все необходимые силы.

"И должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор. Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров - смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты", - резюмировал он. видео дня

Откуда РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Удар по Харькову 1 сентября - что известно о последствиях обстрела города

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 сентября российские оккупационные войска нанесли серии мощных ударов по Харькову и области. О взрывах сообщил мэр города Игорь Терехов.

Россияне совершили около 10 ударов по Харькову. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что враг атаковал Дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе и территорию вблизи Гидропарка в Киевском районе. По предварительной информации правоохранителей, среди ударов были "Искандеры".

В пятницу, 30 августа, также произошла серия взрывов в Харькове, когда российские оккупанты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред