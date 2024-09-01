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Дедлайн до конца зимы: эксперт рассказал, как может окончиться война в этом году

Даяна Швец
1 сентября 2024, 14:30
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С приближением зимы обе стороны яростно борются за преимущество перед ноябрем, считает эксперт.
Карта сражений, Путин, МЫ
Украина пошла ва-банк на Куршине / Коллаж Главред, фото: Фото: Associated Press,

Впервые за 18 месяцев наземная война в Украине стала такой динамичной и непредсказуемой. На кону самое важное - то, будет ли продолжаться и в каком формате, война до конца 2024 года. Такое мнение в своем материале для The Times высказал военный аналитик в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк.

В начале августа, когда украинские войска пересекли границу с Курской областью РФ, Россия ответила, воспользовавшись случаем. Оккупанты поставили себе цель еще больше растянуть украинские силы, удвоив свои усилия, чтобы взять Покровск и Часов Яр на Донбассе.

"С приближением зимы обе стороны яростно борются за преимущество перед ноябрем, когда холод и влажность замедлят военное движение и снизят темп любых наступательных наземных операций до весны следующего года", - пишет эксперт.

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Майкл Кларк прогнозирует, что сейчас, после того, как киевские войска расширили свое вторжение на Курск, сейчас начинается "настоящая Курская битва". ВСУ разумно двигаются в сторону, а не вперед, захватывая больше территории - "сохраняя свои фланги короткими, а пути отхода обратно в Украину открытыми".

"Они (ВСУ - ред) провели спецоперации и артобстрелы вдоль всей границы с Брянской, Курской и Белгородской областями России, чтобы напугать плоскостопое российское командование и запугать жителей до паники", - анализирует Кларк.

С другой стороны Украина наращивает свою кампанию по атакам беспилотниками на российские нефтеперерабатывающие заводы - на прошлой неделе два отдельных нефтеперерабатывающие заводы в Ростове горели после мощных украинских атак.

"И Киев ежедневно умоляет своих поставщиков оружия в НАТО предоставить ему средства для более сильных ударов по российской авиации, что имеет значение теперь, когда на этой неделе наконец началась настоящая битва под Курском", - констатирует эксперт.

Эксперт обращает внимание, что россияне стягивают силы с любого места, а не делают это из Покровска и Часового Яра. Именно на такой ход событий надеялись в Киеве.

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Агрессоры, в частности, передислоцировали свои плохо подготовленные резервы, ненадежных чеченцев, из Калининграда на Балтийском побережье, из своей морской пехоты в Крыму, из своего заторможенного наступления в Волчанске, а теперь даже бригада российских наемников вытягивается из Буркина-Фасо для участия в битве под Курском.

"Стратеги в Украине, вероятно, надеются, что наступление на Курск усилит политическое давление на российского лидера, поскольку цена его продолжения агрессивной войны станет более понятной для населения. Какой бы привлекательной ни была эта цель для киевских лидеров, им, возможно, придется согласиться с тем, что в процессе ее достижения они могут потерять Покровск и Часов Яр", - прогнозирует эксперт.

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Военный аналитик в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк заключает, что в таком случае и президент Украины Владимир Зеленский, и главнокомандующий ВСУ Александр Сирский "могут оказаться под собственным политическим давлением".

Курская операция ВСУ - что известно

Как известно, российские войска перебросили несколько подразделений с Покровского направления в Курскую область. Американский Институт изучения войны (ISW) рассказал, как это повлияет на ход боев.

Эксперт Коваленко назвал главные задачи украинской армии в Курской области. Усиление курской группировки РФ происходит за счет подразделений с других направлений, говорит Александр.

В то же время Зеленский раскрыл новые успехи ВСУ в Курской области. Президент и главнокомандующий ВСУ обсудили операцию украинских сил на территории РФ и наши успехи .

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