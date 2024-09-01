Около десяти мощных взрывов: РФ ударила по Харькову баллистикой - есть раненые

Днем, 1 сентября российские оккупационные войска нанесли серии мощных ударов по Харькову и харьковской области. О взрывах сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Телеграм-канале.
"В Харькове раздаются взрывы!!! Будьте осторожны!", - написал он, обратившись к жителям Харькова.
Впоследствии глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о повторных взрывах в областном центре.
"Повторные взрывы. Угроза остается. Будьте в укрытиях!", - отметил он.
В общем, он отметил, что россияне нанесли около 10 ударов по Харькову.
"Есть повреждения и пострадавшие. Количество уточняется. Есть угроза повторных ударов!", - указал он.
Мэр города Игорь Терехов по состоянию на 13:23 отметил, что один из ударов пришелся по району частной застройки.
"Горят несколько дворов, супермаркет. Есть пострадавшие, в их числе медики", - написал он.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики для Харькова и области.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!", - отмечали в ВСУ.
Кроме того, впоследствии в Воздушных силах добавили, что существует также угроза применения баллистики с севера.
По состоянию на 13:40 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских прилетов - торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома.
"На эту минуту - шесть раненых, среди них шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс", - написал он.
Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Удары по Харькову - что известно о последствиях обстрелов РФ
Напомним, как ранее сообщал Главред, в пятницу, 30 августа, в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Количество погибших в результате российского террористического удара по Харькову возросло до семи. По словам мэра Игоря Терехова, из-под завалов 12-этажного дома удалось достать тело погибшей женщины.
Бриджит Бринк, посол Соединенных Штатов Америки в Украине, выразила свою реакцию на сегодняшний обстрел Харькова россиянами и попадание в многоэтажный жилой дом.
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