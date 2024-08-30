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РФ ударила КАБами по Харькову: на площадке убит ребенок, в многоэтажке - жертвы

Руслана Заклинская
30 августа 2024, 16:00обновлено 30 августа, 16:55
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Российские оккупанты ударили по 12-ти этажному жилому дому и образовательному учреждению в Харькове.
РФ ударила КАБами по Харькову: на площадке убит ребенок, в многоэтажке - жертвы
Россия обстреляла центр Харькова / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Харьковской ОВА

В пятницу, 30 августа, в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты ударили КАБами по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Харьков под ударом вражеских КАБов. Будьте осторожны!" - предупредил Терехов.

Мэр отметил, что один из вражеских ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центральной части города. Также есть попадания в городе Чугуев.

видео дня

Впоследствии Терехов уточнил, что в Индустриальном районе Харькова россияне ударили по 12-ти этажному жилому дому. На месте попадания возник пожар, есть частичные разрушения. В то же время враг ударил по Немышлянскому району.

"В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочку. Еще минимум три человека в этом районе ранены. В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших", - сообщил Терехов.

Около 16:04 городской голова Харькова уточнил, что количество погибших в результате удара РФ по многоэтажке в Индустриальном районе возросло до трех человек. По словам главы ОВА Олега Синегубова, из-за попадания вражеского КАБа пять человек получили ранения.

"Один из ударов повредил образовательное учреждение в Харькове", - рассказал Синегубов.

В 16:14 председатель Харьковской ОВА сообщил, что в результате российских ударов по Харькову известно о 28 раненых. На местах попаданий работают медики.

Обновлено в 16:25: Терехов сообщил, что по состоянию на сейчас известно о четырех погибших и 28 раненых. Среди жертв – 14-летняя девочка.

Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Президент отреагировал на удар РФ по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар России по Харькову, который был нацелен на гражданские объекты. Он отметил, что российская авиабомба ударила по жилым домам, а в результате атаки пострадали мирные жители.

"Этот удар - российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней", - подчеркнул глава государства.

Видео последствий удара россиян по Харькову:

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 25 августа российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву. В Слободском районе Харькова горит частный дом. В Чугуеве среди пострадавших - ребенок 4 лет.

Также в ночь на 30 августа российские оккупанты совершили авиаудар по гражданской инфраструктуре города Сумы. В прокуратуре Сумщины отметили, что в результате обстрела 9 человек получили ранения.

В ГСЧС впоследствии сообщили о гибели 2 человек, еще 13 получили травмы. Спасатели продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки, в частности, тушение пожара на территории предприятия.

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