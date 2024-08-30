РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: пострадали 9 человек

Ночью 30 августа российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по городу Сумы. Уже известно о девяти раненых.
Как сообщает прокуратура Сумщины в Telegram, 30 августа 2024 года около 01:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудар по предприятию в Сумах.
В настоящее время идет ликвидация последствий пожара.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко призвал жителей районов Веретеновки, Ганновки и Ковпака не открывать окна.
"Возможно задымление воздуха", - сказал он.
Что известно об обстрелах Сумщины 29 августа
В течение дня 29 августа российская армия совершила 78 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Зафиксировано 198 взрывов, сообщили в ОВА.
В ночь на 30 августа российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего возник пожар. Есть пострадавшие.
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