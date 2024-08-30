РФ нанесла авиаудар по предприятию в Сумах: пострадали 9 человек

В настоящее время идет ликвидация последствий пожара.

https://glavred.info/ukraine/rf-nanesla-aviaudar-po-predpriyatiyu-v-sumah-postradali-9-chelovek-10592795.html Ссылка скопирована

В Сумах - пожар после атаки РФ / Фото: t.me/suspilnesumy

Ночью 30 августа российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по городу Сумы. Уже известно о девяти раненых.

Как сообщает прокуратура Сумщины в Telegram, 30 августа 2024 года около 01:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудар по предприятию в Сумах.

В настоящее время идет ликвидация последствий пожара.

видео дня

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Жителей призвали не выходить из дома из-за задымления / Фото: t.me/suspilnesumy

Начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко призвал жителей районов Веретеновки, Ганновки и Ковпака не открывать окна.

"Возможно задымление воздуха", - сказал он.

Пожар в Сумах / Фото: t.me/suspilnesumy

Что известно об обстрелах Сумщины 29 августа

В течение дня 29 августа российская армия совершила 78 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксировано 198 взрывов, сообщили в ОВА.

В ночь на 30 августа российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего возник пожар. Есть пострадавшие.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред