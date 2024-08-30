В Сумах - взрыв и пожар: армия РФ ударила по инфраструктуре города

Жителей города просят плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.

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РФ ударила по инфраструктуре Сум / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 30 августа российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, в результате чего возник пожар. Есть пострадавшие.

Как сообщает Сумская ОГА в Telegram, в результате пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города.

Жителей города просят плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.

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В результате вражеского удара есть пострадавшие.

Над ликвидацией последствий работают все аварийно-спасательные службы.

Как сообщал Главред, вечером 25 августа в Сумах прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по частному сектору в Сумской общине. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

24 августа российские оккупанты ударили ракетой по городу Сумы. В результате удара есть раненые. Известно, что оккупанты нанесли авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.

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