Свист ракеты и мощный взрыв: РФ ударила по городу Сумы, есть раненые

Российские оккупанты 24 августа ударили ракетой по городу Сумы. В результате удара есть раненые. Об этом заявили в Сумской ОГА.
Известно, что оккупанты нанесли авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре города.
"На месте работают все необходимые службы. Предварительно, есть раненые. Последствия вражеской атаки уточняются. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила безопасности. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Председатель Сумской МВА Алексей Дрозденко заявил, что на месте фиксируют обломки ракеты.
"Фиксируем обломки сбитой ракеты. На месте работают все соответствующие службы", - написал он.
Сообщается, что штаб по ликвидации последствий прилета будет развернут 25 августа в 9:00.
Местные жители в комментарии Главреду рассказывают, что слышали пролет ракеты и через секунду-две раздался мощный взрыв, была ощутима и взрывная волна.
Кордон.Медиа сообщает о том, что в результате удара были повреждены более 10-ти частных домов. Уже известно о том, что минимум 5 человек получили легкие повреждения, еще двоих забрала скорая. Один пострадавший мужчина находится в критическом состоянии. Информации о погибших пока нет.
Также сообщается, что в 5-ти многоэтажках вылетели окна.
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