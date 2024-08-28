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В Кривом Роге прогремел взрыв: поражена гражданская инфраструктура, есть раненые

Анна Ярославская
28 августа 2024, 10:59обновлено 28 августа, 11:46
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Сегодня в городе день траура, но российские оккупанты снова атакуют.

Воздушная тревога, ракетный удар
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/alarmukraine

​В среду, 28 августа, в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал руководитель военной администрации города Александр Вилкул в Facebook.

видео дня

Отметим, в 10:41 в ВС ВСУ заявили об угроза применения баллистического вооружения с востока.

"Кривой Рог – в укрытие!" - добавили военные в 10:42.

Отметим, взрыв, который прогремел в Кривом Роге, было слышно в эфире телемарафона.

Это произошло, когда начальник районной военной администрации Евгений Ситниченко рассказывал о завершении поисковых работ на месте ракетного удара, нанесенного в ночь на 27 августа.

Смотрите видео - Взрыв в Кривом Роге было слышно в эфире телефмарафона 28 августа:

Скриншот

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в результате удара РФ есть пострадавшие.

"Когда Кривой Рог в трауре, враг снова атакует. И еще раз бьет по гражданским. На данный момент известно о 3 пострадавших", - написал он в Телеграм.

В городе повреждены инфраструктура и автомобиль. Также произошло возгорание.

Вилкул уточнил, что в городе был поражен объект гражданской инфраструктуры.

"Ракетное поражение объекта гражданской инфраструктуры. Скорые забрали уже четырех человек в больницу. Работают все экстренные и коммунальные службы", - написал он в Facebook.

Позже стало известно, что в Кривом Роге выросло количество пострадавших - по состоянию на 11:41 их уже пятеро: четверо мужчин - 29, 41, 44 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

"Среди пострадавших и 54-летняя женщина. Она будет приходить в себя дома. Информацию о том, какой ущерб нанес враг, уточняем", - сообщил Лысак.

РФ ударила ракетой по отелю в Кривом Роге

В ночь на 27 августа российская оккупационная армия ударила ракетой по гостинице в Кривом Роге. Четырехэтажное здание частично разрушено.

28 августа стало известно, что количество погибших в результате вражеского ракетного удара по центру города возросло до четырех человек. Ночью спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. Поисково-спасательные работы завершены.

Сегодня в Кривом Роге объявлен день траура.

Продолжается работа по ликвидации последствий удара.

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