РФ ударила ракетой по отелю в Кривом Роге: погибли 2 человека, еще 5 ранены

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами предположительно остаются еще два человека.

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РФ ударила ракетой по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

В ночь на 27 августа российская оккупационная армия ударила ракетой по гостинице в Кривом Роге. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще пятеро — получили травмы разной степени тяжести. Удалось спасти пять человек.

Как сообщили в ГосЧС, в полночь вражеская ракета попала в отель, частично разрушив четырехэтажное здание.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами предположительно остаются еще два человека.

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Повреждены 6 магазинов, 4 многоквартирных жилых дома и 8 автомобилей.

Вместе со спасателями на месте работают верхолазы ГосЧС и кинологи. Психологи оказали помощь 11 взрослым и 2 детям.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что в Кривом Роге из-за российской ракеты погибли женщина и мужчина.

Госпитализирована 43-летняя женщина, ее состояние тяжелое. Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших будут лечиться дома.

"Пока неизвестна судьба еще двух человек. По всей вероятности, они могут находиться под завалами", - добавил Лысак.

Как сообщал Главред, РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что с места удара очень плохие новости.

Ночная атака РФ на Украину - последние новости

В ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога объявлена во многих областях страны.

РФ запустила "Шахеды" с юга и через Сумскую область. Мощные взрывы было слышно в Сумской области и в самом областном центре. Также известно, что "Шахеды" летели через Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Винницкую области. Через Сумскую область они долетели до Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областей. Дроны было слышно и в Полтавской области.

В результате ночной атаки российских "Шахедов" на Запорожье погибли три человека, еще пятеро - получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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