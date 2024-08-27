Очень сильные разрушения, есть погибшие и раненые: РФ ударила по гостинице в Кривом Роге

Российские оккупанты ударили по отелю баллистической ракетой. Под завалами могут быть люди.

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Россияне ударили баллистикой по отелю в Кривом Роге / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Telegram

В Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по городу баллистикой. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что с места удара очень плохие новости.

"Новости плохие, конкретика после отбоя, все уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей", - написал он. видео дня

Местные Telegram-каналы заявили, что россияне ударили баллистической ракетой прямо по зданию отеля. Там серьезные разрушения. Уже известно, что есть много погибших и раненых, под завалами до сих пор могут быть люди. Сообщается, что там было много гражданских.

Позже Вилкул отметил, что в результате ракетной атаки погибла по меньшей мере одна женщина, еще четыре человека ранены. Под завалами могут быть еще 5 человек.

"Спасательная операция продолжается. Работают все экстренные, коммунальные и медицинские службы", - написал он.

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