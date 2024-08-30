Дрон взорвался прямо перед авто: журналисты попали под удар РФ на Донбассе

Инцидент произошел на самом горячем направлении украинского фронта - Покровском.

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Вражеский дрон взорвался прямо перед авто журналистов / скриншот

Съемочная группа канала 1+1 чуть не пострадала от удара вражеского дрона на Донбассе. Обошлось без жертв и пострадавших.

Как видно на видео, дрон оккупантов взорвался прямо перед автомобилем журналистов.

В авто находилась съемочная группа журналиста Александра Моторного.

видео дня

Инцидент произошел, когда медийщики сопровождали эвакуационный автобус на Покровском направлении.

Смотрите видео - Дрон оккупантов взорвался прямо перед авто "1+1":

РФ ударила по гостинице с журналистами в Краматорске

Как сообщал Главред, в ночь на 25 августа в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы. Россияне ударили по гостинице. Пострадавшие - журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии.

Позже стало известно, что в результате удара страны-агрессора РФ по гостинице "Сапфир" в Краматорске Донецкой области погиб британец Райан Эванс, который работал на информационное агентство Reuters.

Гражданин Великобритании, советник по вопросам безопасности Райан Эванс был одним из шести сотрудников Reuters, которые находились в отеле "Сапфир" в Краматорске во время российского удара.

В результате атаки РФ двое журналистов получили ранения. Еще трем медийщикам, которые находились в отеле во время удара, ничего не угрожает.

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