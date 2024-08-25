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РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске: среди раненых журналисты Reuters

Алексей Тесля
25 августа 2024, 14:58обновлено 25 августа, 16:14
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Среди пострадавших - журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии.
Краматорск
РФ ударила по Краматорску ракетами / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko

В ночь на воскресенье, 25 августа, в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы. Россияне обстреляли гражданский объект.

"Повреждения получили многоэтажки и частные дома. Есть раненые. Один в тяжелом состоянии. Устанавливаем степень нанесенного ущерба в результате вражеского обстрела", - сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

Позже начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне ударили по гостинице, в городе продолжается поисково-спасательная операция.

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"Все пострадавшие - журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии. Также, вероятно, под завалами до сих пор находится журналист из Великобритании", - говорится в сообщении.

Подробности удара РФ по гостинице в Краматорске

Целью российской атаки в Краматорске был жилой квартал, в эпицентре которого находился отель, удар, вероятно, нанесен "Искандером", начато досудебное расследование, сообщили в Офисе генпрокурора Украины в воскресенье.

"По данным следствия, 24 августа 2024 года в 22:35 войска РФ ударили, вероятно, ракетой "Искандер-М", по г. Краматорск. Под прицелом оккупантов оказался жилой квартал, где на территории разрушенного местного отеля получили телесные повреждения двое журналистов иностранного медиа, 38 и 40 лет. У них диагностированы минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела. Пострадавшим оказана неотложная медицинская помощь. Еще один их коллега, вероятно, находится под завалами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в эпицентре вражеской атаки повреждено здание гостиницы и жилые дома.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Поисковые работы продолжаются. На месте работают спасатели и правоохранители.

Позднее Гончаренко уточнил, что в результате ракетного удара РФ по Краматорску 6 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin
  • РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске
    РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, t.me/pgo_gov_ua, t.me/VadymFilashkin

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне атаковали Украину ракетами. Российские оккупанты запустили по территории Украины баллистические ракеты, сообщили Воздушные силы Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ атаковала Украину дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. Всего было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника. Тринадцать из них сбили защитники украинского неба.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты атаковали Киев с воздуха - враг применил баллистическое вооружение. Также были запущены дроны. РФ в третий раз подряд применила северокорейские баллистические ракеты типа KN-23.

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