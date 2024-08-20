Россияне атаковали Украину ракетами: в нескольких областях - мощные взрывы

Вечером вторника, 20 августа, российские оккупанты запустили по Украине баллистические ракеты. Взрывы прогремели в Сумах и Полтавской области. Об этом сообщили Воздушные силы Украины и Суспильне.
"Скоростная цель с Сумщины на Полтавщину", - предупредили Воздушные силы.
По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели около 23:04 в пределах Миргородского района Полтавской области. Вероятно, оккупанты ударили двумя ракетами Х-69.
В то же время враг запустил несколько групп вражеских БПЛА. Они заходят с Херсонщины на Николаевщину. Другие дроны движутся с Херсонщины в северо-западном направлении.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удар РФ по Украине в ночь на 20 августа - подробности
Напомним, оккупанты в ночь на вторник, 20 августа, массированно атаковали Украину. Дроны и ракеты сбивали в 9 областях. Россияне атаковали Украину 26 ударными дронами и несколькими ракетами различного типа.
Впоследствии стало известно, что в Тернополе горит промышленный объект после вражеского удара. Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей рассказал, что около 3 часов ночи спасатели получили сообщение о пожаре.
Как сообщал Гларед, во время ночной атаки российские оккупанты попали в промышленный объект в Тернопольской области, там возник пожар. Вследствие удара загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, поэтому в воздухе количество хлора превысило нормы от 4 до 10 раз.
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