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Россияне атаковали Украину ракетами: в нескольких областях - мощные взрывы

Руслана Заклинская
20 августа 2024, 23:33
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Российские оккупанты запустили по территории Украины баллистические ракеты, сообщили Воздушные силы Украины.
Россияне атаковали Украину ракетами: в нескольких областях - мощные взрывы
В Сумах и на Полтавщине прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Воздушное командование "Юг"

Вечером вторника, 20 августа, российские оккупанты запустили по Украине баллистические ракеты. Взрывы прогремели в Сумах и Полтавской области. Об этом сообщили Воздушные силы Украины и Суспильне.

"Скоростная цель с Сумщины на Полтавщину", - предупредили Воздушные силы.

По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели около 23:04 в пределах Миргородского района Полтавской области. Вероятно, оккупанты ударили двумя ракетами Х-69.

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В то же время враг запустил несколько групп вражеских БПЛА. Они заходят с Херсонщины на Николаевщину. Другие дроны движутся с Херсонщины в северо-западном направлении.

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Что известно о Shahed-136 / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удар РФ по Украине в ночь на 20 августа - подробности

Напомним, оккупанты в ночь на вторник, 20 августа, массированно атаковали Украину. Дроны и ракеты сбивали в 9 областях. Россияне атаковали Украину 26 ударными дронами и несколькими ракетами различного типа.

Впоследствии стало известно, что в Тернополе горит промышленный объект после вражеского удара. Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей рассказал, что около 3 часов ночи спасатели получили сообщение о пожаре.

Как сообщал Гларед, во время ночной атаки российские оккупанты попали в промышленный объект в Тернопольской области, там возник пожар. Вследствие удара загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, поэтому в воздухе количество хлора превысило нормы от 4 до 10 раз.

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