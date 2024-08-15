РФ ночью массированно ударила по Украине дронами и ракетами: подробности

Российские оккупанты выпустили по нашему государству почти три десятка ударных беспилотников "Шахед" и три ракеты Х-59.

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РФ ночью массированно ударила по Украине дронами и ракетами/ коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

Российские захватчики в ночь на четверг, 15 августа, атаковали Украину дронами и ракетами. Оккупанты выпустили по территории нашего государства 3 ракеты Х-59 и 29 дронов "Шахед".

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Он отметил, что силы ПВО сбили все 29 вражеских беспилотников.

"В ночь на 15 августа 2024 года враг нанес удар 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области - рф. и 29-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск - рф", - говорится в сообщении. видео дня

Вражеские дроны сбивались в восьми областях Украины.

"В результате противовоздушного боя расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 29 вражеских БпЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях", - отметил Олещук.

Удар по Украине 15 августа/ Facebook Олещук

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

На Сумщине слышали взрывы

Рано утром в четверг, 15 августа, в Сумской области были слышны взрывы во время воздушных тревог. В Сумской областной военной администрации сообщили, что ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 40 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Новослободская, Есманьская громады.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Вечером 14 августа над Одессой был столб дыма - россияне ударили по городу Искандером. Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения оккупантами.

Также сообщалось, что РФ готовит удар по важным зданиям в Киеве. Российские оккупанты готовятся к массированному удару ракетами и дронами в ответ на боевые действия в Курской области, сообщает The Times.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко прогнозировал, что Россия может нанести массированный удар на День Независимости. Но, по его словам, вряд ли этот удар будет "апокалиптическим", ведь у России пока нет возможности запускать до 200 ракет одновременно. В любом случае Кремлю будет "очень сложно" реализовать эту атаку, учитывая, что в Киеве достаточно неплохая ПВО, добавил Коваленко.

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