Российские оккупанты готовят жестокую месть из-за боевых действий на территории Курской области.

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РФ готовится к атаке на Украину в ответ на наступление на Курск / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Российские оккупанты готовятся к массированному удару ракетами и дронами в ответ на боевые действия в Курской области. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, РФ может атаковать важные цели в Киеве, включая парламент и другие правительственные здания. При этом россияне могут использовать "сотни воздушных целей" - крылатые и баллистические ракеты, шахеты.

"Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать всему миру, что она всесильна и что такое, как Курск, не останется безнаказанным... Это могут быть сотни, с использованием сложного вооружения - крылатых ракет, баллистических ракет и шахедов. И это может стать большой проблемой для нашей противовоздушной обороны. Но я верю, что мы сможем их остановить", - говорит источник издания в украинском оборонном ведомстве. видео дня

Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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6 августа Россия пожаловалась на прорыв несколькими механизированными колоннами границы на участке Курской области. Первые бои встретили российские срочники, тогда как подразделения "Ахмат", которые должны были охранять границу, были позорно разбиты.

Путин отреагировал на прорыв и быстрое продвижение неизвестных войск только на вторые сутки. Диктатор страны-агрессора обвинил Украину в "масштабной провокации".

Судя по опубликованным кадрам, Россия понесла тяжелые потери в живой силе и технике, в том числе в авиации, еще в первый день боев, а местное население не оказало никакого сопротивления.

Россияне жаловались на "скифскую" тактику атакующих сил, которая заключается в истощении сил противника небольшими, но эффективными набегами.

Стоит отметить, что Украина официально не подтверждала своего участия в боях в Курской области, хотя президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал в своих обращениях, что Киев переносит войну РФ на территорию страны-агрессора.

США, Германия, Еврокомиссия не только не осудили удары по Курской области и прорыв границы, но и подчеркнули, что поддерживают Украину в её борьбе и будут обеспечивать всем необходимым вооружением. В то же время судьба нового запроса Киева к Вашингтону с просьбой разрешить наносить удары по РФ вглубь, пока неизвестна.

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