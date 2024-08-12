Видели сильный дым и слышали взрывы: в МАГАТЭ рассказали о пожаре на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ утверждают, что Запорожская атомная электростанция могла быть атакована беспилотником.

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МАГАТЭ рассказало подробности о пожаре на ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП, Евгений Евтушенко

На Запорожской атомной электростанции зафиксирован жесткий пожар. Он возник внутри одной градирны. В МАГАТЭ уже отреагировали на это и рассказали первые подробности.

Эксперты агентства лично слышали многочисленные взрывы и видели сильный темный дым. Они считают, что ЗАЭС могли поджечь с помощью беспилотника.

"Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, поднимающегося из северной части ЗАЭС после многочисленных взрывов, услышанных вечером. ЗАЭС сообщила команде о предполагаемой атаке беспилотника сегодня на одну из градирен, расположенных на площадке. О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось", - говорится в сообщении.

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МАГАТЭ рассказало подробности о пожаре на ЗАЭС / фото: скриншот

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Вечером, 11 августа стало известно о том, что на территории Запорожской атомной электростанции начался жесткий пожар. Это подтверждали фото и видео, которые буквально разлетелись по всей Сети.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу же отреагировал на эту катастрофическую ситуацию. Он отметил, что ситуация на Запорожской АЭС не сможет быть безопасной и контролируемой до тех пор, пока там находятся российские оккупанты. В то же время он добавил, что с самого начала после захвата ЗАЭС россияне пользуются ситуацией для шантажа Украины, Европы и всего мира.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по состоянию на 22:30 не было зафиксировано изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС. Это значит, что все показатели находятся в норме.

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