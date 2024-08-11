Россияне устроили масштабный пожар на ЗАЭС: что известно

Владимир Зеленский отметил, что Украина ожидает реакцию МАГАТЭ на сознательную провокацию с пожаром на Запорожской атомной электростанции.

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Зеленский опубликовал видео масштабного пожара на территории ЗАЭС / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Евгений Евтушенко/Telegram

Россияне устроили масштабный пожар на территории Запорожской атомной электростанции. По неофициальным данным, враг поджег значительное количество автомобильных шин в градирне ЗАЭС. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Возможно, это провокация, или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища", - отметил он.

Он также отметил, что Запорожская АЭС сейчас работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации.

видео дня

После этого, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар на Запорожской АЭС. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале, опубликовав соответствующее видео.

"Энергодар. Фиксируем из Никополя, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Сейчас показатели по радиации в норме", - отметил Зеленский.

Смотрите видео пожара на оккупированной россиянами ЗАЭС:

Фото: скриншот

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Президент Украины подчеркнул, что пока российские террористы удерживают контроль над атомной станцией, ситуация не может быть нормальной. С самого захвата Запорожской АЭС Россия использует ее исключительно для шантажа Украины, Европы и всего мира.

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", - резюмировал он.

Также, глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Телеграмм-канале отметил, что ситуация в Никополе держится на контроле.

"Все ответственные службы задействованы. Замеры воздуха показали, что уровень радиации не превышен. Ведется постоянное наблюдение", - написал он.

Сергей Лысак также призвал местных сохранять спокойствие.

"Россия продолжает применять тактику террора, шантажа и запугивания. И пожар, который они устроили сегодня на территории Запорожской АЭС, очередное тому подтверждение. Мир должен видеть, что творит страна-агрессор. Угроза, которую она несет, выходит далеко за пределы Украины. Только вместе мы можем остановить это. И привлечь преступников к ответственности", - резюмировали в ОВА.

В то же время российская оккупационная администрация Запорожской области уже пытается переложить вину за пожар на территории ЗАЭС на украинских военных.

"В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охлаждающих систем ЗАЭС. Сейчас все 6 энергоблоков станции находятся в холодной остановке, угрозы парового взрыва и других последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - написал гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Телеграмме отметил, что уровень радиации вблизи Запорожской АЭС находится в норме.

По состоянию на 22:30 изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено. Усиленно мониторим ситуацию вблизи ЗАЭС", - написал он.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

Оккупация россиянами Запорожской АЭС - что известно о ситуации на ЗАЭС

Напомним, как ранее сообщал Главред, Генеральная ассамблея ООН еще 11 июля приняла резолюцию по технической и физической безопасности ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС. В документе, соавторами которого стали десятки государств, отмечается, что Россия как страна-агрессор должна немедленно прекратить агрессию против Украины и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из ее международно признанных границ.

И.о. главы "Энергоатома" Петр Котин предупредил, что если во время отключения электроэнергии на Запорожской АЭС закончится топливо для генераторов, может произойти катастрофа, подобная Фукусиме.

Также были опубликованы доказательства того, что российские оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами Запорожской АЭС, о чем сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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