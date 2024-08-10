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ВСУ "вытесняют войну": Зеленский заинтриговал заявлением на фоне боев на Курщине

Руслана Заклинская
10 августа 2024, 21:38
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Президент Украины анонсировал решение, которое изменит украинскую духовную независимость.
ВСУ 'вытесняют войну': Зеленский заинтриговал заявлением на фоне боев на Курщине
Зеленский заслушал несколько докладов Сырского о "выдавливании войны" в РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 отдельный батальон морской пехоты, Генштаб ВСУ

В субботу, 10 августа, главком ВСУ Александр Сырский несколько раз докладывал президенту Украины. Особое внимание уделили стратегии вытеснения войны на территорию России. Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Сегодня несколько раз уже докладывал Главком Сырский - по фронту и нашим действиям и вытеснению войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно, - давление на агрессора", - подчеркнул президент на фоне боев в Курской области РФ.

Зеленский отметил бригады, которые эффективно выполняют свои задачи на разных участках фронта. Наиболее напряженные направления - Покровский, Торецкий и Краматорский, а также на юг Украины.

видео дня

"Весь фронт мы не оставляем без внимания. Каждое направление, все точки боевых столкновений. Сумщина, Харьковщина, все направления в Донецкой области, в том числе наиболее жесткие - Покровский, Торецкий, Краматорский, - и юг нашего государства. Всюду есть за что поблагодарить украинских воинов", - отметил глава государства.

Кроме военных, президент выразил благодарность международным партнерам, которые поддерживают Украину новыми санкциями против России. Зеленский отметил, что Киев ожидает от Запада решений по дальнобойности, которые приблизят справедливый мир.

"Я провел только что совещание - подготовительное, о решении, которое укрепит нашу украинскую духовную независимость. Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев. И решения для этого должны быть на сто процентов эффективными - действительно работающими. Мы их обеспечим", - заявил Зеленский.

Кризис в Курской области РФ - главное

Напомним, 6 августа, россияне пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн в приграничье РФ в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в боях в Курской области.

Российский диктатор Владимир Путин назвал кризис в Курской области "масштабной провокацией". В конфликте он безосновательно обвинил Украину.

Как сообщал Главред, 7 августа, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением относительно событий в Курской области. Он отметил, что Вашингтон не имеет данных относительно кризиса в РФ и сосредоточится на том, чтобы ВСУ имели то, что им нужно для защиты.

Вечером 9 августа в трех областях России ввели режим контртетористической операции (КТО) якобы из-за "угрозы" со стороны Украины. Режим КТО ввели в Брянской, Белгородской и Курской областях.

Также 9 августа президент Зеленский намекнул на ситуацию в Курской области, отметив, что украинские военные активно выполняют свои задачи и пополняют обменный фонд. Последние три дня эти действия стали особенно результативными.

В субботу, 10 августа стало известно, что Россия переместила подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота из Севастополя в Курскую область для усиления российских войск на этом направлении.

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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