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Боятся Украины: режим КТО ввели в ряде российских областей

Степан Гафтко
10 августа 2024, 01:24
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В Брянской, Курской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции из-за "угрозы" со стороны Украины.
Боятся Украины: режим КТО ввели в ряде российских областей
Режим КТО в России / коллаж: Главред, фото: Укринформ, Википедия

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции (КТО), говоря об "угрозе" со стороны Украины. Об этом сообщают на своих страницах руководители этих областей, а также Национальный антитеррористический комитет РФ.

В Брянской области соответствующее решение было принято начальником местного управления ФСБ генерал-майором С.В. Ворониным.

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Правовой режим КТО вводится в Брянской области с 23:00 9 августа. В заявлении НОК указывается, что это осуществляется "в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины".

Кроме того, указывается о соответствующем оповещении "взаимодействующих силовых структур" и органов власти этой области РФ.

Также появилась информация, что в Белгородской области также ввели режим КТО.

Режим контртеррористической операции также введен в Курской области РФ. Об этом сообщил и.о. губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

Как сообщают российские СМИ, такие меры введены из-за якобы "угрозы" для этих областей со стороны Украины.

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области и реакция на них - последние новости

Напомним, в сети появилась информация о том, что в Курской области готовятся к обороне АЭС, 9 августа туда перекрыли проезд, а работников распустили домой.

Также на фоне боев в Курской области и разрешения немцев использовать свои танки Дмитрий Медведеев заявил, что новейшие российские танки могут дойти до Берлина.

Ранее народеп и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что украинские военные "профессионально продвигаются" в Курской области России и наносят серьезные потери врагу. ВСУ достигли эффекта внезапности.

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