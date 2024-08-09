Курскую АЭС готовят к обороне - росСМИ

По информации ряда российских СМИ, Курскую атомную энергостанцию готовят к обороне.

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В РФ готовятся к атакам на АЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В Курской области в пятницу после обеда перекрыли все подъезды к АЭС и вероятно готовят ее оборону. Об этом пишут ряд региональных СМИ.

Напомним, что недавно на Курской АЭС еще проводились строительные работы, сейчас эти сооружения обесточили, а строителей не видно.

"Очевидно, АЭС готовят к отражению атаки ВСУ. Официальной информации пока не поступало", - говорится в сообщении. видео дня

Также в СМИ заявили, что из охраны АЭС убрали всех мужчин, сейчас атомную станцию охраняют только женщины, которые имеют непосредственную связь с Росгвардией.

Ранее стало известно, что именно Курская АЭС является единственной в России в настоящее время, на которой идут строительные работы, недавно туда доставили корпус реактора.

Станция стоит в населенном пункте Курчатов. Местные власти рекомендовали работникам станции эвакуировать детей, а самим взять отпуск за свой счет.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, ранее стало известно, что в операции в Курской области участвует одна из сильнейших бригад ВСУ - это 80-я бригада.

Также ранее стало известно, что за три дня боев в Курской области украинские защитники захватили больше территорий, чем во время контрнаступления в 2023 году.

Аналитики мониторингового проекта DeepState впервые предоставили информацию о боях в Курской области РФ, которые продолжаются с 6 августа.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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