"Не налет, а вторжение": к боям присоединилась одна из сильнейших бригад ВСУ — Forbes

Примерно 10 тысяч человек прорвали границу и зашли на территорию Курской области. В то же время Северная группировка ВС РФ насчитывает 48 тысяч военных.

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В операции в Курской области принимают участие бойцы 80 ОДШБр / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live

В операции в Курской области принимает участие одна из лучших украинских бригад - 80-я десантно-штурмовая. И это подчеркивает масштаб событий на северной границе Украины с Россией.

Как пишет Forbes, журналисты установили, что в боях на территории России участвует 80 ОДШБр благодаря видео, распространенным в Сети. В кадр попали танки Т-64БВ, Т-80БВ, разминировочная машина УР-77, инженерная машина ИМР-2, а также БТР-80 и американские колесные бронетранспортеры Stryker. Все машины бронированы каркасами для защиты от дронов.

"Только 80-я десантно-штурмовая бригада эксплуатирует такое сочетание бывшей советской и бывшей американской техники", — пишет издание.

видео дня

Forbes отмечает, что ране уже были попытки пересечения российской границы украинскими формированиями из числа граждан РФ, но эти рейды были небольшими по масштабу и ограниченными — и никогда не длились более нескольких дней. Их цель была в том, чтобы смутить российских лидеров.

В то же время операция, которая началась 6 августа, отличается. Задействованы как минимум три бригады численностью до 2 тысяч военнослужащих каждая: 22-я и 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада. Артиллерия, беспилотники и противовоздушная оборона играют важную вспомогательную роль.

"С каждым часом становится все понятнее, что происходящее в Курске не является налетом, а действительно вторжением. То, что украинцы вкладывают значительные ресурсы в это вторжение, конечно, не гарантирует его успеха", - пишут журналисты.

В зоне вторжения в РФ может быть 10 тысяч украинских военных. Российская Северная группировка войск, которая воюет вдоль приграничной полосы, насчитывает около 48 тысяч военнослужащих. Но Северная группировка войск увязла в Волчанске - украинском пограничном городе в 140 км к юго-востоку от Суджи, российского пограничного города, который является местом украинского вторжения.

Решающим фактором событий в РФ может стать то, насколько быстро Северная группировка войск сможет перебросить силы на Суджу, и если ВС РФ будут двигаться медленно, они могут потерять гораздо больше территории Курской области перед наступающими украинскими колоннами.

Forbes отмечают, что могут быть и негативные последствия операции в Курской области. В частности, Киев рискует тысячами военных, которых не может легко заменить.

Операция в Курской области - последние новости

Аналитики мониторингового проекта DeepState впервые предоставили информацию о боях в Курской области РФ, которые идут с 6 августа.

В течение трех суток атаки на Курскую область якобы украинские силы захватили больше российских земель, чем ВСУ в течение всего контрнаступления 2023 года. Как пишет The Telegraph, нынешнее наступление преследует три цели:

отвлечь ресурсы российских сил от наступления в Донецкой области;

посеять раздор внутри России и показать россиянам, что война может прийти к ним;

возможный обмен захваченными территориями на будущих переговорах Украины и России.

Аналитики Института изучения войны считают, что страна-агрессор Россия может попытаться реализовать ряд сценариев в ответ на операцию в Курской области, чтобы освободить захваченные в минувшие несколько дней населенные пункты региона. Эксперты убеждены, что РФ почти наверняка будет осуществлять попытки вернуть под свой контроль территорию на Курщине, которую они потеряли за прошедшие дни.

Что происходит в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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