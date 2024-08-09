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Операция в Курской области: в ISW описали 4 возможных сценария реакции России

Алёна Воронина
9 августа 2024, 08:43
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То, какой именно из этих сценариев будут готовы задействовать российские оккупанты, будет зависеть от оценки военным командованием РФ серьезности ситуации.
Российские военные, российские танки
В ISW описали 4 возможных сценария реакции России на операцию в Курской области/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Полтавская ОГА

Страна-агрессор Россия может попытаться реализовать ряд сценариев в ответ на операцию в Курской области, чтобы освободить захваченные в минувшие несколько дней населенные пункты региона.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) убеждены, что РФ почти наверняка будет осуществлять попытки вернуть под свой контроль территорию на Курщине, которую они потеряли за прошедшие дни.

По мнению аналитиков, таких возможных сценариев есть четыре. То, какой именно из них будут готовы задействовать российские оккупанты, будет зависеть от оценки военным командованием РФ серьезности ситуации.

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Главными сценариями реагирования России, по мнению аналитиков ISW, являются следующие:

Сценарий 1: Военное командование страны-агрессора России может использовать имеющихся призывников, пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Росгвардии и других нерегулярных сил, которые уже развернуты в районе международной границы, чтобы оттеснить вооруженные войска, проводящие операцию в Курской области.

Сценарий 2: Российское военное командование для реагирования на наступление может решить использовать развернутую вдоль российско-украинской границы Северную группировку войск.

Сценарий 3: Военное командование страны-агрессора может решить перебросить оперативные резервы, которые были накоплены для запланированного наступления летом 2024 года, и/или относительно лучше обеспеченные и более боеспособные передовые подразделения в Курскую область из других районов театра боевых действий.

Сценарий 4: Военное командование России может попытаться сохранить силы, которые сейчас находятся в области. Также агрессор может передислоцировать туда значительное количество авиации и ударных подразделений, чтобы повысить способность России отвоевать территорию.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в The Telegraph сообщали, что операция в Курской области имеет три цели. При этом отмечается, что Украина не подтверждала своего участия в боях в Курской области.

Кризис в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Также ранее сообщалось, что у Зеленского объяснили реакцию мира на кризис в Курске. Мировое сообщество считает территорию России вполне легитимной целью, его реакция является абсолютно спокойной и взвешенной, считает советник главы Офиса президента.

Напомним, США "дали добро" на операцию в Курской области - в пентагоне сделали заявление. Украина на фоне событий в приграничном регионе РФ просит Соединенные Штаты разрешить наносить удары ATACMS.

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