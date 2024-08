Операция в Курской области: в ISW описали 4 возможных сценария реакции России

Страна-агрессор Россия может попытаться реализовать ряд сценариев в ответ на операцию в Курской области, чтобы освободить захваченные в минувшие несколько дней населенные пункты региона.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) убеждены, что РФ почти наверняка будет осуществлять попытки вернуть под свой контроль территорию на Курщине, которую они потеряли за прошедшие дни.

По мнению аналитиков, таких возможных сценариев есть четыре. То, какой именно из них будут готовы задействовать российские оккупанты, будет зависеть от оценки военным командованием РФ серьезности ситуации.

Главными сценариями реагирования России, по мнению аналитиков ISW, являются следующие:

Сценарий 1: Военное командование страны-агрессора России может использовать имеющихся призывников, пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Росгвардии и других нерегулярных сил, которые уже развернуты в районе международной границы, чтобы оттеснить вооруженные войска, проводящие операцию в Курской области.

Сценарий 2: Российское военное командование для реагирования на наступление может решить использовать развернутую вдоль российско-украинской границы Северную группировку войск.

Сценарий 3: Военное командование страны-агрессора может решить перебросить оперативные резервы, которые были накоплены для запланированного наступления летом 2024 года, и/или относительно лучше обеспеченные и более боеспособные передовые подразделения в Курскую область из других районов театра боевых действий.

Сценарий 4: Военное командование России может попытаться сохранить силы, которые сейчас находятся в области. Также агрессор может передислоцировать туда значительное количество авиации и ударных подразделений, чтобы повысить способность России отвоевать территорию.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.