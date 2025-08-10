Курс евро готовит сюрпризы: банкир рассказал, что будет с валютой в ближайшее время

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара в течение следующей недели
- Сколько будет стоить европейская валюта с 11 по 17 августа
Ситуация на валютном рынке с 11 по 17 августа будет относительно спокойной, существенных изменений не стоит ожидать. Однако, евро может еще удивить украинцев своим курсом. Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
По словам банкира, в течение недели ситуация для евро и доллара будет развиваться по-разному.
Сколько будет стоить доллар с 11 по 17 августа
Курс доллара в Украине до 17 августа будет находиться в коридоре 41,6 - 42 гривны на межбанке и 41,65 - 42,2 гривны на наличном рынке.
До 17 августа за 100 долларов в Украине придется заплатить от 4165 до 4220 гривен, а 1 000 долларов обойдется в 41 650-42 200 гривен.
А 500 долларов будут стоить примерно 20 825 - 21 100 гривен.
Каким будет курс евро в течение новой недели
Лесовой спрогнозировал, что европейская валюта будет находиться в пределах 48 - 49 гривны на межбанке и 48 - 49,5 гривны на наличном рынке.
Следовательно, 100 евро в гривнах будут стоить 4800 - 4950 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся в 48000 - 49500 гривен.
По словам банкира, прогнозировать стоимость евро сложнее, чем доллара. Дело в том, что формируется европейская валюта под влиянием котировок мировой пары доллара/евро.
Курс валют в Украине - новости по теме
Как писал Главред, НБУ установил на 11 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 гривны за доллар. Европейская валюта в понедельник будет стоить 48,19 гривен за 1 евро.
Напомним, НБУ удерживает стабильный курс гривны благодаря валютным резервам и иностранным кредитам. В августе курс останется стабильным, но во второй половине месяца возможен рост спроса на валюту.
Кроме того, недавно появился неутешительный прогноз, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен.
Читайте также:
- Впервые за два года: в Украине полетели вниз цены сразу на несколько продуктов
- Без него никуда: в Украине резко подорожал важный продукт: в Украине резко подорожал важный продукт
- Студенческий кошелек потолстеет: в Украине анонсируют кардинально новые стипендии
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред