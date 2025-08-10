Курс евро готовит сюрпризы: банкир рассказал, что будет с валютой в ближайшее время

Курс евро может вернуться к высоким показателям.

Курс валют с 11 по 17 августа / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара в течение следующей недели

Сколько будет стоить европейская валюта с 11 по 17 августа

Ситуация на валютном рынке с 11 по 17 августа будет относительно спокойной, существенных изменений не стоит ожидать. Однако, евро может еще удивить украинцев своим курсом. Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По словам банкира, в течение недели ситуация для евро и доллара будет развиваться по-разному.

Сколько будет стоить доллар с 11 по 17 августа

Курс доллара в Украине до 17 августа будет находиться в коридоре 41,6 - 42 гривны на межбанке и 41,65 - 42,2 гривны на наличном рынке.

До 17 августа за 100 долларов в Украине придется заплатить от 4165 до 4220 гривен, а 1 000 долларов обойдется в 41 650-42 200 гривен.

А 500 долларов будут стоить примерно 20 825 - 21 100 гривен.

Как менялся курс доллара США в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс евро в течение новой недели

Лесовой спрогнозировал, что европейская валюта будет находиться в пределах 48 - 49 гривны на межбанке и 48 - 49,5 гривны на наличном рынке.

Следовательно, 100 евро в гривнах будут стоить 4800 - 4950 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся в 48000 - 49500 гривен.

По словам банкира, прогнозировать стоимость евро сложнее, чем доллара. Дело в том, что формируется европейская валюта под влиянием котировок мировой пары доллара/евро.

Курс валют в Украине

Как писал Главред, НБУ установил на 11 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 гривны за доллар. Европейская валюта в понедельник будет стоить 48,19 гривен за 1 евро.

Напомним, НБУ удерживает стабильный курс гривны благодаря валютным резервам и иностранным кредитам. В августе курс останется стабильным, но во второй половине месяца возможен рост спроса на валюту.

Кроме того, недавно появился неутешительный прогноз, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

