Доллар и евро летят в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Марина Фурман
8 августа 2025, 17:12
Гривна укрепляет свои позиции.
Курс валют на 11 августа / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Национальный банк Украины установил на понедельник, 11 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 гривны за доллар. Таким образом, украинская валюта укрепилась на 7 копеек, а доллар упал до минимума с середины апреля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Данные, которые обнародованы на сайте свидетельствуют о том, что доллар дешевеет четвертый день подряд.

Официальный курс на 11 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3895 гривен за 1 доллар. Это минимальный уровень с 19 апреля (41,3825 гривен).

Что касается евро, то украинская гривна также укрепила свои позиции. Официальный курс евро 11 августа составит 48,1939 гривен за 1 евро, то есть гривна выросла на 9 копеек.

Курс валют на 11 августа / фото: bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 41,36-41,39 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,65 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,60 гривен.

Как писал Главред, НБУ на 8 августа установил официальный курс доллара США на уровне 41,45 грн/долл, а за одно евро украинцам нужно было отдать 48,27 грн.

Напомним, НБУ удерживает стабильный курс гривны благодаря валютным резервам и иностранным кредитам. В августе курс останется стабильным, но во второй половине месяца возможен рост спроса на валюту.

Недавно аналитики КИТ Group в своем отчете отметили, что за 6 месяцев и более будет сохраняться риск плавной девальвации гривны. Если иностранная помощь все же сократится, доллар постепенно подорожает до 43,00-45,00 грн или даже выше.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

