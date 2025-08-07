Доллар и евро резко обвалились в цене: на сколько выросла гривна

НБУ опубликовал официальный курс валют на 8 августа.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-rezko-obvalilis-v-cene-na-skolko-vyrosla-grivna-10687970.html Ссылка скопирована

Курс валют на 8 августа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 8 августа

На сколько упал доллар

На сколько подешевел курс евро

Национальный банк Украины снизил официальный курс евро и доллара на 8 августа 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На пятницу, 8 августа, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,45 грн/долл., что на 26 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна усилила свои позиции относительно американской валюты.

видео дня

Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро незначительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,27 грн/евро, что на 1 копейку меньше, чем 7 августа. Относительно евро гривна немного усилила свои позиции.

На межбанке уже закрылись торги вечером 7 августа:

доллар - 41,43/41,46;

евро - 48,24/27.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital отмечалось, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года, но к концу 2026 года валюта может стоить уже 46 гривен.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорил, что с начала 2025 года и до июля евро ощутимо укрепился против доллара - примерно на 13-15%.

В то же время эксперт Александр Хмелевский сказал, что сейчас ситуация на валютном рынке Украины не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами.

Другие новости экономики:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред