Доллар и евро резко обвалились в цене: на сколько выросла гривна

Национальный банк Украины снизил официальный курс евро и доллара на 8 августа 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На пятницу, 8 августа, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,45 грн/долл., что на 26 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна усилила свои позиции относительно американской валюты.
Курс евро незначительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,27 грн/евро, что на 1 копейку меньше, чем 7 августа. Относительно евро гривна немного усилила свои позиции.
На межбанке уже закрылись торги вечером 7 августа:
- доллар - 41,43/41,46;
- евро - 48,24/27.
Как сообщал Главред, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital отмечалось, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года, но к концу 2026 года валюта может стоить уже 46 гривен.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорил, что с начала 2025 года и до июля евро ощутимо укрепился против доллара - примерно на 13-15%.
В то же время эксперт Александр Хмелевский сказал, что сейчас ситуация на валютном рынке Украины не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами.
Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
