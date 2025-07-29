Сколько будет стоить доллар и евро осенью: эксперт дал неожиданный прогноз

Реальный курс может отклониться от заложенного в Госбюджете, считает Александр Хмелевский.

https://glavred.info/economics/skolko-budet-stoit-dollar-i-evro-osenyu-ekspert-dal-neozhidannyy-prognoz-10685399.html Ссылка скопирована

Среднегодовой курс в Госбюджете заложен в 45 грн за доллар / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара и евро

Что будет происходить с инфляцией в Украине

Продолжение войны негативно влияет на общее состояние экономики Украины и препятствует ее восстановлению. При это Нацбанк не спешит с девальвацией гривни. Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский спрогнозировал, что будет с курсом гривни в августе и осенью 2025 года.

По его словам, ситуация на валютном рынке Украины не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами. Нацбанк остается главным продавцом валюты, который закрывает разницу между спросом и предложением коммерческих банков. И текущее состояние валютных резервов и поступления новых иностранных кредитов позволяют Нацбанку поддерживать стабильный курс гривни, несмотря на существенное превышение спроса на валюту над ее предложением.

видео дня

"Есть все основания полагать, что осенью инфляция ускорится. Высокая инфляция способствует росту спроса на валюту. Военные действия продолжаются, враг наносит массированные воздушные удары по предприятиям, инфраструктуре и жилью. Продолжение войны негативно влияет на общее состояние экономики Украины и препятствует ее восстановлению", - сказал Хмелевский в комментарии Главреду.

Эксперт добавил, что Нацбанк не спешит с девальвацией гривни. Среднегодовой курс в 45 грн за доллар заложен в Госбюджете на 2025 год. Таким образом НБУ пытается сдержать инфляцию.

"Есть высокая вероятность, что по итогам 2025 г. среднегодовой валютный курс, заложенный в Госбюджете, не будет достигнут. Хотя в первой половине августа курс гривни будет сохранять стабильность, во второй половине месяца деловая активность традиционно растет, что может привести к увеличению спроса на валюту", - считает Хмелевский.

Согласно его прогнозу, на межбанке курс гривни будет колебаться в пределах 41,5 - 42,5 грн. за доллар и на уровне 47,5 - 49,8 грн за евро.

Как менялся курс доллара США в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что не стоит ожидать обесценивания доллара или евро. По его прогнозу курс доллара будет колебаться в пределах 41,6 - 42 гривни на межбанке и 41,6 - 42,2 гривни на наличном рынке.

Экономист Иван Ус предполагает, что курс евро может достичь 50 гривен. Он советует украинцам хранить сбережения как в долларах, так и в евро.

Тем временем эксперты рассказали, что не все доллары и евро украинцы могут обменять в пунктах обмена валют. Некоторые купюры могут не принять из-за плохого состояния или внешнего вида, а в отдельных случаях банкноты даже конфискуют.

Другие новости:

О персоне: Александр Хмелевский Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Закончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред