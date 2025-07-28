Сколько будет стоить доллар и евро в начале августа: банкир удивил прогнозом

Евро все еще не планирует терять своих позиций.

https://glavred.info/economics/skolko-budet-stoit-dollar-i-evro-v-nachale-avgusta-bankir-udivil-prognozom-10685048.html Ссылка скопирована

Курс валют с 28 июля по 3 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар в Украине с 28 июля по 3 августа

Как изменится курс евро в течение рабочей недели

В течение новой рабочей недели на валютном рынке будет сохраняться относительное спокойствие. Ситуация в начале августа будет во многом похожей на июльскую. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он заверил, что не стоит ожидать обесценивания доллара или евро.

видео дня

По его прогнозу курс доллара будет колебаться в пределах 41,6 - 42 гривны на межбанке и 41,6 - 42,2 гривны на наличном рынке.

Чтобы обменять 100 долларов, нужно иметь минимум 4160 грн, а 1000 долларов обойдется 41600 - 42200 гривен.

А евро до 3 августа будет находиться в пределах 48,5 - 49,5 гривны на межбанке и 48 - 49,5 гривны на наличном рынке.

Следовательно, за 100 евро придется отдать 4800 - 4950 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся в 48000 - 49500 гривен.

Как менялся курс доллара США в Украине/ Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, 28 июля, официальный курс доллара в Украине несколько повысится, в то время как курс европейской валюты к гривне наоборот ослабит свои позиции.

Ранее сообщалось, что ситуация на валютном рынке в августе текущего года будет во многом зависеть от нескольких основных факторов. Как и ранее, Национальный банк Украины будет оставаться основным игроком на рынке.

Как писал Главред, не все доллары и евро украинцы могут обменять в пунктах обмена валют. Некоторые купюры могут не принять из-за плохого состояния или внешнего вида, а в отдельных случаях банкноты даже конфискуют.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред