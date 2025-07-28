Сколько будет стоить доллар и евро в начале августа: банкир удивил прогнозом

Вы узнаете:
- Сколько будет стоить доллар в Украине с 28 июля по 3 августа
- Как изменится курс евро в течение рабочей недели
В течение новой рабочей недели на валютном рынке будет сохраняться относительное спокойствие. Ситуация в начале августа будет во многом похожей на июльскую. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
Он заверил, что не стоит ожидать обесценивания доллара или евро.
По его прогнозу курс доллара будет колебаться в пределах 41,6 - 42 гривны на межбанке и 41,6 - 42,2 гривны на наличном рынке.
Чтобы обменять 100 долларов, нужно иметь минимум 4160 грн, а 1000 долларов обойдется 41600 - 42200 гривен.
А евро до 3 августа будет находиться в пределах 48,5 - 49,5 гривны на межбанке и 48 - 49,5 гривны на наличном рынке.
Следовательно, за 100 евро придется отдать 4800 - 4950 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся в 48000 - 49500 гривен.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, 28 июля, официальный курс доллара в Украине несколько повысится, в то время как курс европейской валюты к гривне наоборот ослабит свои позиции.
Ранее сообщалось, что ситуация на валютном рынке в августе текущего года будет во многом зависеть от нескольких основных факторов. Как и ранее, Национальный банк Украины будет оставаться основным игроком на рынке.
Как писал Главред, не все доллары и евро украинцы могут обменять в пунктах обмена валют. Некоторые купюры могут не принять из-за плохого состояния или внешнего вида, а в отдельных случаях банкноты даже конфискуют.
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О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
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