Часть украинцев не получит пенсий в августе: в чем причина

Чтобы восстановить выплаты, пенсионерам следует обратиться в ПФУ.

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Кто не получит пенсию в августе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Кого из украинцев временно оставили без пенсий в августе

Куда обращаться пенсионерам, чтобы возобновить выплаты

В августе пенсионные выплаты временно приостановлены для некоторых украинцев. Речь идет о пенсионерах, которые получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и проживали на оккупированных территориях до 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала КИЕВ24.

Он объяснил, что это не касается тех пенсионеров, которые оказались на оккупированной территории и вынуждены были искать убежища в других регионах Украины после начала широкомасштабного вторжения. Выплаты не получат бывшие жители ОРДЛО.

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Рева сообщил, что на конец 2023 года на банковских счетах этих лиц лежало около 10 миллиардов гривен, однако никакой активности или движения средств обнаружено не было.

"Пенсионеры не получали, не снимали, не использовали (эти средства - Главред). И эти люди не проходили физически идентификацию. То есть фактически они (средства - Главред) висят в банке и движения по этим средствам нет", - отметил он.

Чтобы не остаться полностью без выплат, у пенсионеров есть полгода, чтобы подтвердить личность - иначе их средства переведут в Пенсионный фонд.

"Когда эти люди найдутся или выяснится, что, к сожалению, их нет, если такие случаи будут, то будут иметь право на получение этих средств их родственники", - подчеркнул Рева.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Выплата пенсий в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в августе некоторые украинские пенсионеры могут ожидать дополнительные выплаты до 3 тысяч гривен. Это связано с одноразовыми надбавками, которые предусмотрены ко Дню Независимости Украины.

Ранее мы рассказывали, сколько нужно работать и зарабатывать, чтобы получать пенсию в размере 11 тысяч.

Недавно в Украине приняли закон об уменьшении размера пенсий для одной категории граждан. Сообщается, что пенсионеры, которые были осуждены за тяжкие преступления против государства, будут получать пенсию не более минимальной.

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Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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