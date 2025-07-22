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Некоторым украинцам существенно уменьшат пенсию: кто в списке

Анна Косик
22 июля 2025, 09:46
1585
Граждане смогут получать пенсию в размере не более минимальной.
Пенсионер, деньги
Кто из пенсионеров будет получать меньшие выплаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Пенсионерам, которых осудили за преступления против государства, уменьшат пенсии
  • Осужденные будут получать минимальную пенсию
  • После выхода из тюрьмы пенсию будут возвращать на общих условиях

В Украине приняли закон об уменьшении размера пенсий для одной категории граждан. Законопроект №10355 был инициирован с учетом необходимости адаптации законодательства к условиям военного времени.

Сообщается, что пенсионеры, которые были осуждены за тяжкие преступления против государства, будут получать пенсию не более минимальной. То есть, даже если раньше гражданин имел среднюю пенсию, то после заключения ему будут платить 2361 гривну ежемесячно.

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Закон распространяется на тех пенсионеров, которые предали Украину, занимались шпионажем, коллаборационизмом, помощью врагу, осуществляли попытки менять власть насильственными методами, или нарушать территориальную целостность.

Отмечается, что после отбытия наказания пенсию будут возвращать, но только на общих условиях и те средства, которые гражданин не получал в тюрьме, не будут выплачивать полностью. Государство осуществит их перерасчет в соответствии с "минималкой".

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Выплата пенсий в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что украинцы, которые по состоянию на 2025 год имеют среднюю зарплату, в перспективе будут получать пенсию меньше среднестатистической.

Накануне стало известно, что в августе части украинцев повысят пенсии. Речь идет о так называемых возрастных доплатах, размер которых составляет 300, 456 и 570 гривен.

Напомним, Главред писал, что для пенсии в размере 11 000 гривен, нужно соответствовать определенным критериям, которые можно просчитать с помощью специального пенсионного калькулятора.

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Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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