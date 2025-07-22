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Все изменится, готовится реформа: как будет работать мораторий на проверку бизнеса

Ангелина Подвысоцкая
22 июля 2025, 01:48
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Правительство уже готовит законопроекты к внесению в Верховную Раду.
бизнес, Свириденко
Как будет действовать мораторий на проверку бизнеса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Что известно:

  • СНБО ввел мораторий на проверку бизнеса госорганами
  • Правительство цифровизирует систему госнадзора
  • Все "зависшие" дела без достаточных доказательств будут закрываться

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении моратория на проверку бизнеса госорганами - правоохранителями, налоговиками, таможенниками и другими контролирующими органами. Теперь контроль будет осуществляться только точечно - в случае высоких рисков. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство цифровизирует систему госнадзора. Это сделает невозможным ручное вмешательство в соответствующие процессы проверок и устранит искусственные препятствия, которые блокируют работу бизнеса.

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"Прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам, 30% этих производств - уже закрыты", - заявила премьер.

Правительство работает над реформой контролирующих органов - изменения в Уголовный кодекс Украины и другие нормативные акты. Соответствующий пакет законопроектов готовится к внесению в Раду.

Ожидается, что только Генеральный прокурор или руководители прокуратур регионального уровня будут иметь право согласовывать новые уголовные производства против предпринимателей. Если аресты имущества и документов будут препятствовать работе предприятий, они будут отменены. Все "зависшие" дела будут закрыты, если они не имеют достаточных доказательств.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Новые назначения в правительстве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 июля Верховная Рада Украины назначила нового министра обороны. Им стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали 267 народных депутатов во время голосования в парламенте.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых решений. В частности, Герман Сметанин был назначен главой "Укроборонпрома", а именно Министерство обороны отныне будет отвечать за управление стратегическими отраслями промышленности.

Напомним, 15 июля Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра. О своем решении он сообщил в Telegram.

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О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

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