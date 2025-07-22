Все изменится, готовится реформа: как будет работать мораторий на проверку бизнеса

Что известно:
- СНБО ввел мораторий на проверку бизнеса госорганами
- Правительство цифровизирует систему госнадзора
- Все "зависшие" дела без достаточных доказательств будут закрываться
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении моратория на проверку бизнеса госорганами - правоохранителями, налоговиками, таможенниками и другими контролирующими органами. Теперь контроль будет осуществляться только точечно - в случае высоких рисков. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Правительство цифровизирует систему госнадзора. Это сделает невозможным ручное вмешательство в соответствующие процессы проверок и устранит искусственные препятствия, которые блокируют работу бизнеса.
"Прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам, 30% этих производств - уже закрыты", - заявила премьер.
Правительство работает над реформой контролирующих органов - изменения в Уголовный кодекс Украины и другие нормативные акты. Соответствующий пакет законопроектов готовится к внесению в Раду.
Ожидается, что только Генеральный прокурор или руководители прокуратур регионального уровня будут иметь право согласовывать новые уголовные производства против предпринимателей. Если аресты имущества и документов будут препятствовать работе предприятий, они будут отменены. Все "зависшие" дела будут закрыты, если они не имеют достаточных доказательств.
Новые назначения в правительстве - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 июля Верховная Рада Украины назначила нового министра обороны. Им стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали 267 народных депутатов во время голосования в парламенте.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых решений. В частности, Герман Сметанин был назначен главой "Укроборонпрома", а именно Министерство обороны отныне будет отвечать за управление стратегическими отраслями промышленности.
Напомним, 15 июля Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра. О своем решении он сообщил в Telegram.
Другие новости:
- Зеленский утвердил новый состав СНБО: кто в него вошел
- Зеленский ударил новыми санкциями: в списке - громкие фамилии, детали
- Свириденко готовит масштабные изменения для бизнеса: что изменится уже на следующей неделе
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред