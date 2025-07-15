Шмыгаль подал в отставку с должности премьера и сделал заявление - что сказал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально подал заявление об отставке.

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Шмыгаль официально подал в отставку с должности премьера / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Денис Шмыгаль/Telegram

О чем говорится в материале:

Шмыгаль подал заявление о своей отставке

Он выразил благодарность защитникам Украины, президенту Зеленскому и своей команде

Сегодня, 15 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал заявление о своей отставке с должности. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram.

"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - говорится в заявлении.

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/ фото: Денис Шмыгаль/Telegram

В подписи к обнародованному заявлению об отставке Шмыгаль поблагодарил украинских воинов, которые защищают страну на фронте.

Он также выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за оказанное доверие, а своей команде - за самоотверженный труд в интересах государства.

"Слава Украине!", - резюмировал Шмыгаль.

Перестановки в правительстве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшие дни Верховная Рада будет рассматривать кадровые перестановки в правительстве, ожидаются как отставки, так и новые назначения. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники среди народных избранников.

15 июля президент Владимир Зеленский провел совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым, во время которого обсудили подготовку первых решений в рамках обновленного состава правительства и определили ключевые задачи на ближайшие полгода.

По словам Зеленского, должность премьер-министра может занять действующая первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, тогда как опыт нынешнего главы правительства Дениса Шмыгаля может быть использован на должности министра обороны.

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Об источнике: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициатив президентского офиса.

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