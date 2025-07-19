Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский утвердил новый состав СНБО: кто в него вошел

Ангелина Подвысоцкая
19 июля 2025, 18:47
171
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил СНБО.
СНБО, СНБО, Зеленский
Зеленский утвердил новый состав СНБО / Коллаж: Главред, фото: ОП

Что известно:

  • Зеленский подписал новый указ
  • Президент утвердил новый состав СНБО
  • В составе нового СНБО 21 человек

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета нацбезопасности Украины после обновления правительства. Об этом говорится на сайте президента в тексте указа №501/2025.

Состав СНБО:

видео дня
  • Зеленский Владимир - Президент Украины, Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Галущенко Герман - Министр юстиции Украины;
  • Гринчук Светлана - Министр энергетики Украины;
  • Ермак Андрей - Руководитель Офиса Президента Украины;
  • Загородний Анатолий - президент Национальной академии наук Украины;
  • Иващенко Олег - Председатель Службы внешней разведки Украины;
  • Клименко Игорь - Министр внутренних дел Украины;
  • Кравченко Руслан - Генеральный прокурор;
  • Ляшко Виктор - Министр здравоохранения Украины;
  • Малюк Василий - Председатель Службы безопасности Украины;
  • Марченко Сергей - Министр финансов Украины;
  • Пышный Андрей - Председатель Национального банка Украины (по согласию);
  • Пронин Филипп - Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины;
  • Свириденко Юлия - Премьер-министр Украины;
  • Сибига Андрей - Министр иностранных дел Украины;
  • Сырский Александр - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;
  • Соболев Алексей - Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
  • Стефанчук Руслан - Председатель Верховной Рады Украины (по согласию);
  • Умеров Рустем - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Федоров Михаил - Первый вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Украины;
  • Шмыгаль Денис - Министр обороны Украины.

Новые назначения в правительстве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 июля Верховная Рада Украины назначила нового министра обороны. Им стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали 267 народных депутатов во время голосования в парламенте.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых решений. В частности, Герман Сметанин был назначен главой "Укроборонпрома", а именно Министерство обороны отныне будет отвечать за управление стратегическими отраслями промышленности.

Напомним, 15 июля Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра. О своем решении он сообщил в Telegram.

Другие новости:

Что известно о СНБО?

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СНБО Кабмин Владимир Зеленский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура воздуха опустится до +9 градусов: какие регионы будут заливать дождями

Температура воздуха опустится до +9 градусов: какие регионы будут заливать дождями

19:44Синоптик
Зеленский утвердил новый состав СНБО: кто в него вошел

Зеленский утвердил новый состав СНБО: кто в него вошел

18:47Политика
Когда закончится война в Украине: в МВФ озвучили неутешительный прогноз

Когда закончится война в Украине: в МВФ озвучили неутешительный прогноз

18:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

Вылитый Киркоров: сын Стоцкой пошел еще и в рост

Вылитый Киркоров: сын Стоцкой пошел еще и в рост

Гороскоп на завтра 20 июля: Тельцам - конфликт, Водолеям - неожиданный подарок

Гороскоп на завтра 20 июля: Тельцам - конфликт, Водолеям - неожиданный подарок

Фортуна будет на стороне 6 знаков зодиака: кому невероятно повезет 19 июля

Фортуна будет на стороне 6 знаков зодиака: кому невероятно повезет 19 июля

В РФ начался транспортный коллапс: дроны больно атаковали Москву и не только

В РФ начался транспортный коллапс: дроны больно атаковали Москву и не только

Последние новости

19:44

Температура воздуха опустится до +9 градусов: какие регионы будут заливать дождями

19:30

Огурцы не станут мягкими даже в салате: одна вещь заставит овощ хрустеть неделями

19:28

СБУ обратилась к Усику в день боя: что произошло

19:10

Новое правительство Украины и два министерства-монстрамнение

18:47

Зеленский утвердил новый состав СНБО: кто в него вошел

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
18:43

Когда закончится война в Украине: в МВФ озвучили неутешительный прогноз

18:40

"Живой легенды больше нет": в бою погиб 63-летний летчик Константин Оборин

18:39

В РФ сообщили о смерти солистки популярного дуэта

18:04

Украина сорвала наступление РФ: Андрющенко сообщил о мощных ударах на Запорожье

Реклама
17:45

Упрямство Путина в отношении Украины станет грандиозной ошибкой для РФ - WP

17:31

Рекордный гонорар: сколько заработает Усик за бой-реванш

16:49

Мужчин могут начать выпускать из Украины: в Раде рассказали важные деталиВидео

16:45

Воины ЛСР прорвались в глубокий тыл оккупантов и ликвидировали "ахматовцев"

16:39

Мозг буквально закипит: только гений найдет недостающее число за 7 секунд

16:35

Пенсионерам в августе начислят дополнительные 570 гривен: кто получит прибавку

16:32

Сколько людей мобилизует Украина ежемесячно: нардеп четко ответил

16:19

Светлая полоса начинается: какие ТОП-4 знака скоро накроет волна удачи

15:38

Учителям Украины вдвое поднимут зарплату уже с 1 сентября - на сколько вырастет

15:36

В России сделали циничное заявление после ракетного обстрела Украины - детали

15:32

Украина может перейти на 4-дневную рабочую неделю: названо условие и сроки

Реклама
15:18

Жена Козловского показала фигуру мужа и то, как певец тренирует подтянутое тело

15:18

Все горело, есть погибшие: РФ ударила баллистикой по Днепропетровской областиФото

15:16

Руки будут идеально чистыми: как отмыть пальцы от сока картошки и ягод за минуту

15:06

Что нельзя разогревать в микроволновой печи: 8 очень опасных продуктов

14:49

Враг заявил о начале штурмов Покровска: в ВСУ прокомментировали ситуацию

14:39

Дочь не видела маму с начала войны: эмоциональное возвращение детей из оккупацииФото

14:38

Украину раскалит до +37 градусов: стала известна дата сильной жары

14:16

Олег Винник вызверился на своих хейтеров и развенчал мифы о себе

14:09

Идеальная начинка для пирога: как заморозить сливы с цедрой лимона и медомВидео

13:50

Украинцам выплатят пенсию в 11 тысяч гривен: что нужно для такой суммы

13:47

Метод, который спасет ноги от натирания: как расширить обувь в домашних условиях

13:24

Зебру найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку есть всего 5 секунд

12:48

Как уничтожить портулак на огороде: китайский метод борьбы с коварным сорняком

12:46

Мобилизация не компенсирует: АТЕШ рассказали о серьезной проблеме в армии РФ

12:06

ТОП-10 самых надежных б/у авто до пяти лет: эксперты озвучили список

12:01

Лишить РФ возможности штурмовать: военный вышел с заявлением о наступлении ВСУ

11:32

Как снять "порчу": священник честно ответилВидео

11:26

Украина будет ждать: СМИ выяснили, что обещанная союзниками Patriot еще строится

11:06

Именитая Серена Уильямс похвасталась роскошным прессом в бикини

10:50

"Шансы обоих соперников равны": известный боксер сделал тревожный прогноз боя Усика

Реклама
10:25

300 дронов и 30 ракет, 10 областей пострадали: Зеленский сделал заявление после атаки РФФото

10:23

Персики будут благодарны: назван чудо-препарат против курчавости листьевВидео

10:09

ВСУ разгромили штурм на город: Сырский раскрыл точку фронта, где уничтожен враг

09:27

Палата представителей США утвердила продление военной помощи Украине

09:15

"Самая массированная атака": РФ ударила по Павлограду, повреждены 5-этажка и предприятия

09:04

В РФ начался транспортный коллапс: дроны больно атаковали Москву и не только

08:10

РЭБ имеют низкую эффективность против дронов?мнение

07:52

Вспыхнула 9-этажка: РФ ударила по Одессе, есть погибшая и раненые - все деталиФотоВидео

07:10

Где три различия между парнями: на поиск разгадки есть всего 15 секунд

06:50

Россия больше ничем не удивит: все, на что способна - уже на столемнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять