Зеленский утвердил новый состав СНБО: кто в него вошел

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил СНБО.

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Зеленский утвердил новый состав СНБО / Коллаж: Главред, фото: ОП

Что известно:

Зеленский подписал новый указ

Президент утвердил новый состав СНБО

В составе нового СНБО 21 человек

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета нацбезопасности Украины после обновления правительства. Об этом говорится на сайте президента в тексте указа №501/2025.

Состав СНБО:

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Зеленский Владимир - Президент Украины, Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Галущенко Герман - Министр юстиции Украины;

Гринчук Светлана - Министр энергетики Украины;

Ермак Андрей - Руководитель Офиса Президента Украины;

Загородний Анатолий - президент Национальной академии наук Украины;

Иващенко Олег - Председатель Службы внешней разведки Украины;

Клименко Игорь - Министр внутренних дел Украины;

Кравченко Руслан - Генеральный прокурор;

Ляшко Виктор - Министр здравоохранения Украины;

Малюк Василий - Председатель Службы безопасности Украины;

Марченко Сергей - Министр финансов Украины;

Пышный Андрей - Председатель Национального банка Украины (по согласию);

Пронин Филипп - Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины;

Свириденко Юлия - Премьер-министр Украины;

Сибига Андрей - Министр иностранных дел Украины;

Сырский Александр - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;

Соболев Алексей - Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

Стефанчук Руслан - Председатель Верховной Рады Украины (по согласию);

Умеров Рустем - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Федоров Михаил - Первый вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Украины;

Шмыгаль Денис - Министр обороны Украины.

Новые назначения в правительстве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 июля Верховная Рада Украины назначила нового министра обороны. Им стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали 267 народных депутатов во время голосования в парламенте.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых решений. В частности, Герман Сметанин был назначен главой "Укроборонпрома", а именно Министерство обороны отныне будет отвечать за управление стратегическими отраслями промышленности.

Напомним, 15 июля Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра. О своем решении он сообщил в Telegram.

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Что известно о СНБО? Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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