Зеленский утвердил новый состав СНБО: кто в него вошел

Что известно:
- Зеленский подписал новый указ
- Президент утвердил новый состав СНБО
- В составе нового СНБО 21 человек
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета нацбезопасности Украины после обновления правительства. Об этом говорится на сайте президента в тексте указа №501/2025.
Состав СНБО:
- Зеленский Владимир - Президент Украины, Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Галущенко Герман - Министр юстиции Украины;
- Гринчук Светлана - Министр энергетики Украины;
- Ермак Андрей - Руководитель Офиса Президента Украины;
- Загородний Анатолий - президент Национальной академии наук Украины;
- Иващенко Олег - Председатель Службы внешней разведки Украины;
- Клименко Игорь - Министр внутренних дел Украины;
- Кравченко Руслан - Генеральный прокурор;
- Ляшко Виктор - Министр здравоохранения Украины;
- Малюк Василий - Председатель Службы безопасности Украины;
- Марченко Сергей - Министр финансов Украины;
- Пышный Андрей - Председатель Национального банка Украины (по согласию);
- Пронин Филипп - Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины;
- Свириденко Юлия - Премьер-министр Украины;
- Сибига Андрей - Министр иностранных дел Украины;
- Сырский Александр - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;
- Соболев Алексей - Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Стефанчук Руслан - Председатель Верховной Рады Украины (по согласию);
- Умеров Рустем - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Федоров Михаил - Первый вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Украины;
- Шмыгаль Денис - Министр обороны Украины.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 июля Верховная Рада Украины назначила нового министра обороны. Им стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали 267 народных депутатов во время голосования в парламенте.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых решений. В частности, Герман Сметанин был назначен главой "Укроборонпрома", а именно Министерство обороны отныне будет отвечать за управление стратегическими отраслями промышленности.
Напомним, 15 июля Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра. О своем решении он сообщил в Telegram.
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Что известно о СНБО?
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.
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