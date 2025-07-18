Новый министр обороны впервые доложил Зеленскому и получил срочное задание

Зеленский поручил министру обороны Шмыгалю срочно заключить контракты на поставку дронов и подготовить план действий Минобороны на ближайшие месяцы.

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Какое срочное задание получил от Зеленского новый министр обороны / Коллаж Главред, фото: Денис Шмыгаль/Telegram, УНИАН

Новоизбранный министр обороны Денис Шмыгаль впервые доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому и уже получил срочные задачи. Об этом сообщил Зеленский в Telegram по итогам совещания.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас идет фактическая проверка договоренностей, требующих ускоренного заключения контрактов, в частности по поставкам дронов, особенно дронов-перехватчиков.

"Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны Украины", - говорится в сообщении. видео дня

Также он вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем обсудил вопросы обеспечения дальнобойных ударов - их частоту и ключевые цели. Зеленский поблагодарил все подразделения за точность в выполнении задач.

По словам президента, уже в понедельник министр обороны представит детальный план действий министерства с конкретными приоритетами как на ближайшие недели, так и на перспективу шести месяцев.

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