За такое решение проголосовало подавляющее большинство конгрессменов - 353 против 76.

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Палата представителей США утвердила продление военной помощи Украине/ коллаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

Палата представителей США одобрила продление военной помощи Украине

За это проголосовало подавляющее большинство конгрессменов - 353 против 76

Палата представителей Конгресса США проголосовала за продолжение военной помощи Украине.

За это решение отдали свой голос "за" подавляющее большинство конгрессменов - 353 против 76. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Дон Бейкон в соцсети Х.

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"Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов "за" поддержала продолжение предоставления военной поддержки Украине, проголосовав 353 против 76", - написал он.

Двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект о помощи Украине HR4016 в Сенат. В Сенате этот законопроект могут изменить, принять без изменений или отклонить.

В случае принятия документа Сенатом, далее его направят на подпись президенту США.

Помощь Украине от США - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Украине дополнительное оружие, в частности, системы противоракетной обороны Patriot. Теперь осталось разобраться, кто именно из партнеров готов помочь Киеву.

Позже эксперт назвал оружие, которое могут предоставить США. Если союзники предоставят Украине необходимое оружие, у врага могут начаться серьезные проблемы.

Напомним, в Госдепе США заявили, что Трамп намерен завершить войну в Украине и будет действовать "агрессивно". Президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым для обороны.

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