Палата представителей США утвердила продление военной помощи Украине

Кратко:
- Палата представителей США одобрила продление военной помощи Украине
- За это проголосовало подавляющее большинство конгрессменов - 353 против 76
Палата представителей Конгресса США проголосовала за продолжение военной помощи Украине.
За это решение отдали свой голос "за" подавляющее большинство конгрессменов - 353 против 76. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Дон Бейкон в соцсети Х.
"Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов "за" поддержала продолжение предоставления военной поддержки Украине, проголосовав 353 против 76", - написал он.
Двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект о помощи Украине HR4016 в Сенат. В Сенате этот законопроект могут изменить, принять без изменений или отклонить.
В случае принятия документа Сенатом, далее его направят на подпись президенту США.
Помощь Украине от США - последние новости
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Украине дополнительное оружие, в частности, системы противоракетной обороны Patriot. Теперь осталось разобраться, кто именно из партнеров готов помочь Киеву.
Позже эксперт назвал оружие, которое могут предоставить США. Если союзники предоставят Украине необходимое оружие, у врага могут начаться серьезные проблемы.
Напомним, в Госдепе США заявили, что Трамп намерен завершить войну в Украине и будет действовать "агрессивно". Президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым для обороны.
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