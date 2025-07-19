В РФ начался транспортный коллапс: дроны больно атаковали Москву и не только

Что случилось:
- В Москве, Ростове-на-Дону, а также в Подмосковье прогремели взрывы
- Мэр Москвы Собянин заявил о сбитии дронов на подлете к столице РФ.
- В Ростовской области из-за повреждения контактной сети приостановлено движение поездов
В ночь на 19 июля в Москве и Ростовской области прогремели взрывы, которые, по сообщениям российских источников, стали следствием атаки беспилотных летательных аппаратов. Местные Telegram-каналы и СМИ РФ активно распространяли информацию о ночных инцидентах.
В частности, мэр Москвы Андрей Собянин заявил, что вражеские дроны были уничтожены вблизи столицы, еще до того, как они смогли нанести ущерб.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщал Собянин в Telegram.
По его словам, на местах падения обломков работают аварийно-спасательные службы.
Также взрывы были зафиксированы возле подмосковного города Дмитрова и в районе Зеленограда.
В Ростовской области также сообщили об атаке дронов. Как отметили в РЖД, из-за повреждения контактной сети на перегоне Лихая - Замчалово пришлось временно остановить движение поездов.
Из-за этого жители региона сообщают о серьезных перебоях с транспортом, междугородние поезда прибывают с многочасовыми задержками.
Взрывы в России - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 19 июля в российских городах прогремели мощные взрывы. Так, Россия оказалась под массированной атакой беспилотников. Жесткие взрывы россияне услышали в Подмосковье, а также в Дмитрове.
В то же время 17 июля удар дронов приостановил работу крупнейшего химзавода РФ. Кроме этого на предприятии поврежден паропровод высокого давления между хранилищем на ТЭЦ.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил о необходимости более ощутимых ударов вглубь территории России. Также он анонсировал ответ за обстрелы Украины.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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