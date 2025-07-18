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Удары по РФ станут "более ощутимыми" - Зеленский анонсировал ответ Украины

Юрий Берендий
18 июля 2025, 20:04
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Удары по РФ станут 'более ощутимыми' - Зеленский анонсировал ответ Украины
Будем отвечать им ощутимо / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте и анонсировал более "ощутимые" удары вглубь России. Об этом глава государства сообщил в Telegam.

Зеленский сообщил, что главнокомандующий Александр Сырский доложил о ситуации на фронте, в частности об обороне на Покровском и других направлениях Донецкой области, где сосредоточены основные усилия врага.

Президент поблагодарил все подразделения за выдержку, особенно отметил бойцов Сил специальных операций и 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем за действия на Покровском направлении, а также военных 5-й штурмовой бригады и 225-го отдельного штурмового полка за работу на Новопавловском направлении.

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Глава государства подчеркнул, что любая попытка россиян продвинуться должна жестко подавляться огнем. ВСУ уничтожают вражеские диверсионные группы, которые пытаются проникнуть в украинские населенные пункты, и ни одна из таких ДРГ не должна иметь шансов выжить.

"Сегодня главнокомандующий и министр обороны уже обсуждали, какие силы и средства необходимы для более результативного уничтожения оккупанта и более ощутимых украинских дальнобойных ударов. Максимально обеспечим", - отметил президент Украины.

Зеленский также отметил, что ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей остается сложной. В то же время российские войска продолжают терроризировать мирное население Херсонщины и Николаевщины, осуществляя атаки различными видами дронов.

"Будем отвечать им ощутимо. Спасибо всем, кто обеспечивает Украине необходимые боевые результаты!", - резюмировал Зеленский.

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