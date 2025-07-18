Удары по РФ станут 'более ощутимыми' - Зеленский анонсировал ответ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте и анонсировал более "ощутимые" удары вглубь России. Об этом глава государства сообщил в Telegam.
Зеленский сообщил, что главнокомандующий Александр Сырский доложил о ситуации на фронте, в частности об обороне на Покровском и других направлениях Донецкой области, где сосредоточены основные усилия врага.
Президент поблагодарил все подразделения за выдержку, особенно отметил бойцов Сил специальных операций и 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем за действия на Покровском направлении, а также военных 5-й штурмовой бригады и 225-го отдельного штурмового полка за работу на Новопавловском направлении.
Глава государства подчеркнул, что любая попытка россиян продвинуться должна жестко подавляться огнем. ВСУ уничтожают вражеские диверсионные группы, которые пытаются проникнуть в украинские населенные пункты, и ни одна из таких ДРГ не должна иметь шансов выжить.
"Сегодня главнокомандующий и министр обороны уже обсуждали, какие силы и средства необходимы для более результативного уничтожения оккупанта и более ощутимых украинских дальнобойных ударов. Максимально обеспечим", - отметил президент Украины.
Зеленский также отметил, что ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей остается сложной. В то же время российские войска продолжают терроризировать мирное население Херсонщины и Николаевщины, осуществляя атаки различными видами дронов.
"Будем отвечать им ощутимо. Спасибо всем, кто обеспечивает Украине необходимые боевые результаты!", - резюмировал Зеленский.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред