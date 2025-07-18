Масштабные взрывы сразу в нескольких городах - РФ ударила по Украине баллистикой

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Россия ударила по Украине баллистикой - какие города стали целью атаки / Коллаж Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua

Сегодня, 18 июля РФ нанесла баллистический удар сразу по нескольким городам Украины. Взрывы были слышны в Днепре, Запорожье и Полтаве. Об атаке баллистики предупреждали Воздушные силы ВСУ.

По данным Воздушных сил, была зафиксирована угроза применения баллистических ракет с северо-восточного направления. В частности, скоростные воздушные цели были замечены над Харьковщиной в направлении Полтавщины.

"Скоростная цель на Харьковщине в направлении Полтавщины. Полтава! В укрытие!!!", - говорилось в сообщении.

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Также сообщалось о скоростной цели в направлении Павлограда на Днепропетровщине.

В то же время с временно оккупированного Крыма был зафиксирован запуск нескольких баллистических ракет, которые направлялись в северном направлении - ориентировочно в сторону Запорожской области.

"Скоростная цель мимо г. Запорожье движется дальше в северном направлении. Еще скоростная цель с ВОТ Крыма в северном направлении ориентировочно тем же курсом. Внимание! г.Запорожье/м.Днепр баллистическая ракета движется в вашем направлении! Днепр! В укрытие!", - предупреждали военные.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своей заметке в Telegram подтвердил взрывы в Днепре и области.

"Днепр. Серия взрывов. Область. Еще находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается", - отметил чиновник.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на собственных корреспондентов, взрывы были слышны не только в Днепре, но и в Полтаве и Запорожье.

По информации мониторинговых каналов, Полтава была атакована российской баллистической ракетой.

Одна из ракет прекратила существование в пределах Запорожья. Также сообщается о взрывах на территории Днепровского района Днепропетровской области.

По данным мониторингового канала "Monitor" предварительно установлено, что с временно оккупированного Крыма была выпущена баллистическая ракета типа "Искандер-М".

Всего зафиксировано применение четырех баллистических ракет.

По состоянию на 20:35 Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения по областям.

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