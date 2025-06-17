Тактика запугивания в действии: украинцев предупредили об угрозе новой атаки РФ

Главное из заявления эксперта:
- Россияне били по гражданским объектам целенаправленно
- Это их тактика запугивания гражданского населения
- Она нужна для того, чтобы украинцы были готовы к любым переговорам
Армия страны-агрессора России во время последней атаки на Украину применила свою классическую тактику - запугивание гражданского населения. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии Radio NV.
"То, что они били по гражданским объектам - это целенаправленно. Они сейчас пытаются любым образом уменьшить поддержку армии, моральный дух. Чтобы украинское общество было готово к любым переговорам с любым результатом. Только для того, чтобы эти удары прекратились", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, тактика россиян с принуждением к переговорам не нова.
В частности, эксперт отметил, что россияне ранее использовали такую тактику во время войны в Чечне и Сирии.
"Поэтому, к сожалению, такие удары будут продолжаться и в дальнейшем", - подытожил Жирохов.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.
Кроме того, в результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.
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Кто такой Михаил Жирохов?
Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области.
Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.
Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.
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