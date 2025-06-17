Тактика запугивания в действии: украинцев предупредили об угрозе новой атаки РФ

Россия уже использовала такую тактику ударов во время войны в Чечне и Сирии.

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Массированные атаки России / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Россияне били по гражданским объектам целенаправленно

Это их тактика запугивания гражданского населения

Она нужна для того, чтобы украинцы были готовы к любым переговорам

Армия страны-агрессора России во время последней атаки на Украину применила свою классическую тактику - запугивание гражданского населения. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии Radio NV.

"То, что они били по гражданским объектам - это целенаправленно. Они сейчас пытаются любым образом уменьшить поддержку армии, моральный дух. Чтобы украинское общество было готово к любым переговорам с любым результатом. Только для того, чтобы эти удары прекратились", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, тактика россиян с принуждением к переговорам не нова.

В частности, эксперт отметил, что россияне ранее использовали такую тактику во время войны в Чечне и Сирии.

"Поэтому, к сожалению, такие удары будут продолжаться и в дальнейшем", - подытожил Жирохов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

Кроме того, в результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

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Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

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