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"В подъезде, который сложился": шеф Ярославский рассказал о беде

Алена Кюпели
17 июня 2025, 10:40
751
Владимир Ярославский сообщил о том, что случилось с его близкой коллегой из-за атаки россиян.
Ярославский рассказал плохие новости
Ярославский рассказал плохие новости / Коллаж Главред, фото Instagram/ yaroslavskyi_vova

Кратко:

  • О чем сообщил Владимир Ярославский
  • Кто пострадал из его близких людей

Украинский известный кулинар и судья шоу МастерШеф Владимир Ярославский сообщил о том, что в атаке России на столицу Украины пострадала его су-шеф Анастасия.

Она жила в том самом доме Соломенского района столицы, который сложился во время попадания дронов, написал он на своей странице в Instagram.

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"Сегодня во время атаки на Киев пострадал близкий мне человек – мой су-шеф и бывшая фуд продюсер "МастерШеф" Настя. Она жила в том же доме, подъезд которого сложился почти полностью - с девяти этажей осталось полтора. Под завалами до сих пор ищут людей. Сейчас Настя находится в реанимации", - рассказал Ярославский.

Шеф-повар сообщил, что сейчас собирает средства, чтобы помочь пострадавшей девушке. "Мы с командой также приобщаемся к помощи – и финансово, и во всем, что сейчас может оказаться полезным", - написал он.

Су-шеф Ярославского пострадала из-за атаки россиян
Су-шеф Ярославского пострадала из-за атаки россиян / Фото Instagram/yaroslavskyi_vova

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Атака на Киев 17 июня

Как писал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. Спасателей и медиков вызывали в Шевченковский, Днепровский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Дарницкий районы города.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полтора-двух этажей.

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Кто такой Владимир Ярославский?

Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

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