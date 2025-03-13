"Кем она является": Ярославский высказался о мужчинах Мартыновской

Владимир Ярославский рассказал об ошибках подруги.

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Владимир Ярославский рассказал о Мартыновской / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Ярославский

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Владимир Ярославский дал новое интервью

Ресторатор рассказал о личной жизни Ольги Мартыновской

Судья шоу МастерШеф и украинский ресторатор Владимир Ярославский высказался о личной жизни коллеги и подруги Ольги Мартыновской.

В комментарии Рамине Эсхакзай ресторатор предположил, что Ольга выбирает не тех мужчин.

"На мой взгляд, возможно, она выбирает неправильных для себя мужчин. Скорее всего, проблема внутри – кем она себя считает и кем она является на самом деле", – признался Владимир.

Ярославский дружит с Мартыновской / фото: instagram.com, Владимир Ярославский

Ярославский отметил, что его подруга очень заботливая и ей нужен человек, который будет это ценить.

"Он может встать с утра просто на полчаса раньше, чтобы для тебя приготовился завтрак. Приготовить, поубирать. Сделать тебе комфортнее. Должен быть человек, который это будет понимать, который будет уважать ее", - отметил ресторатор.

Также он рассказал, что Ольге Мартыновской стоит определиться, ведь она находится в "состоянии качелей".

Ольга Мартыновская недавно рассталась со своим бойфрендом / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

"Ей просто физически тяжело. И ей нужен человек, который поможет это сделать, который будет базой. Должна быть пара, которая будет приземлять в хорошем смысле", – подытожил Владимир.

Отметим, долгое время ходили слухи, что у Ярославского и Мартыновской роман, ведь они очень много времени проводят вместе, но кулинары опровергли слухи и рассказали, что их связывает только дружба.

Смотрите видео, где Владимир Ярославский рассказал о подруге Ольге Мартыновской:

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Отметим, как сообщал Главред, Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Актриса поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.

А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

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Кто такой Владимир Ярославский? Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

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