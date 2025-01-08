Судьи Мастер-шеф поменялись одеждой: Ярославский шикарен в кителе Мартыновской

Коротко:
- Мартыновская показала, как развлекается с Ярославским
- Судья надел женский китель
Судьи украинского кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская подурачились во время подготовки к съемкам нового сезона проекта.
В частности, Ярославский на своей странице в Instagram опубликовал видео, как он меряет женский розовый китель Ольги Мартыновской. За кадром судья шутит и предлагает Владимиру перестать втягивать живот.
"Останутся ли пуговички на месте", - смеется она.
Кроме того, сам Владимир пишет, что они частенько любят подурачится с Ольгой. Он также спрашивает своих подписчиков, кому же больше идет розовый китель.
Мартыновская и Ярославский являются друзьями уже давно. Несмотря на слухи о том, что у них роман, они продолжают дружить и тепло друг к другу относиться.
В прошлом году, например, парочка снялась в красивой новогодней фотосессии, где и появились слухи об их романе.
Ольга Мартыновская нежно относится к своему коллеге и даже иногда ласково называет его "целовака".
На фото с финала последнего сезона Мастер Шеф, Мартыновская даже в шутку "пожурила" своих коллег.
"Как обниматься и целоваться, то наперегонки Эктор Хименес и Ярославский Вова, а как замуж позвать или Вере (дочь Ольги Мартыновской - авт.) куклу купить, так нет", - пишет Оля.
"Люблю этих двоих. Настоящие друзья, коллеги и подростки, которые подскажут, спасут, накормят, рассмешат и позвонят без причины… Сегодня спасибо Мастер Шефу за Эктора и Вову", - добавила ведущая.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что звезда и телеведущая, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о том, как ей изменил мужчина. Она рассказала, что у нее был такой неприятный опыт еще до замужества. "Я тогда училась и работала во Франции и познакомилась с парнем на свадьбе у подруги. Мы строили отношения на расстоянии и я была романтиком, ведь думала, что такие отношения можно построить", - рассказала шеф-повар. Она также добавляет, что когда она приехала, увидела, что мужчина, который жил в ее квартире, водил туда разных девочек.
Напомним, ранее о предательстве своего мужа с подругой также рассказала другая судья кулинарного шоу Татьяна Литвинова. По словам телеведущей, она действительно любила своего мужа, который в то время работал на государственной службе и носил форму.
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Кто такой Эктор Хименес-Браво?
Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномашстабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.
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