Судьи Мастер-шеф поменялись одеждой: Ярославский шикарен в кителе Мартыновской

Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская подурачились во время подготовки к съемкам.

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Судьи Мастер Шеф дружат не один год / Коллаж Главред, фото Instagram/martynovska, mastershef

Коротко:

Мартыновская показала, как развлекается с Ярославским

Судья надел женский китель

Судьи украинского кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская подурачились во время подготовки к съемкам нового сезона проекта.

В частности, Ярославский на своей странице в Instagram опубликовал видео, как он меряет женский розовый китель Ольги Мартыновской. За кадром судья шутит и предлагает Владимиру перестать втягивать живот.

видео дня

"Останутся ли пуговички на месте", - смеется она.

Кроме того, сам Владимир пишет, что они частенько любят подурачится с Ольгой. Он также спрашивает своих подписчиков, кому же больше идет розовый китель.

Судьи Мастер-Шеф устроили фан для подписчиков / Фото instagram/olga_martynovska

Судьи Мастер-Шеф устроили фан для подписчиков / Фото instagram/olga_martynovska

Мартыновская и Ярославский являются друзьями уже давно. Несмотря на слухи о том, что у них роман, они продолжают дружить и тепло друг к другу относиться.

В прошлом году, например, парочка снялась в красивой новогодней фотосессии, где и появились слухи об их романе.

Звезды Мастер Шеф / Скриншот Instagram/martynovska

Ольга Мартыновская нежно относится к своему коллеге и даже иногда ласково называет его "целовака".

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото Instagram/mastershef

На фото с финала последнего сезона Мастер Шеф, Мартыновская даже в шутку "пожурила" своих коллег.

"Как обниматься и целоваться, то наперегонки Эктор Хименес и Ярославский Вова, а как замуж позвать или Вере (дочь Ольги Мартыновской - авт.) куклу купить, так нет", - пишет Оля.

Мартыновская и Эктор / Фото Instagram/mastershef

"Люблю этих двоих. Настоящие друзья, коллеги и подростки, которые подскажут, спасут, накормят, рассмешат и позвонят без причины… Сегодня спасибо Мастер Шефу за Эктора и Вову", - добавила ведущая.

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Ранее Главред писал о том, что звезда и телеведущая, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о том, как ей изменил мужчина. Она рассказала, что у нее был такой неприятный опыт еще до замужества. "Я тогда училась и работала во Франции и познакомилась с парнем на свадьбе у подруги. Мы строили отношения на расстоянии и я была романтиком, ведь думала, что такие отношения можно построить", - рассказала шеф-повар. Она также добавляет, что когда она приехала, увидела, что мужчина, который жил в ее квартире, водил туда разных девочек.

Напомним, ранее о предательстве своего мужа с подругой также рассказала другая судья кулинарного шоу Татьяна Литвинова. По словам телеведущей, она действительно любила своего мужа, который в то время работал на государственной службе и носил форму.

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Кто такой Эктор Хименес-Браво? Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномашстабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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