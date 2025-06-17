Почти 500 ракет и БпЛА: раскрыты детали массированной атаки РФ по Украине

Главное:
- РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения
- Основным направлением удара был город Киев
- ПВО было обезврежено 428 средств воздушного нападения
В ночь на 17 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. Об этом сообщили Воздушные силы.
Отмечается, что основным направлением удара был город Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Так, враг атаковал Украину:
- 440 ударными БпЛА типа Шахед и беспилотниками-имитаторами различных типов. Около 280 из них - Шахеды;
- 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 Кинжал;
- 16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации;
- 4 крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря;
- 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации;
- 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.
По предварительным данным, противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 - локально потеряны:
- 239 вражеских БпЛА типа Шахед (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 163 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 2 аэробаллистические Х-47 М2 Кинжал (1 локально потеряна);
- 15 крылатых ракет Х-101;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 локационно потеряна);
- 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (локационно потеряна).
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим", - добавили в Воздушных силах.
Удар РФ по Украине - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В столице Украины есть разрушения. Пострадали люди. Оккупанты били по жилым домам. Спасателей и медиков вызвали в Шевченковский, Днепровский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Дарницкий районы города.
В результате вражеской атаки российских дронов на рассвете 17 июня в Одессе вспыхнули пожары, есть разрушения и пострадавшие. В частности, повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, инклюзивный центр, дошкольное учреждение.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что страна-агрессор Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей. Кроме того, количество пострадавших в Киеве возросло до 99, 59 человек госпитализированы.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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