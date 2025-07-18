Почему Россия перестала бить по Киеву и при чем здесь Келлог - Игнат ответил

Киев остается приоритетным объектом для массированных ударов России по территории Украины из-за ряда важных объектов, отметил Игнат.

https://glavred.info/war/pochemu-rossiya-perestala-bit-po-kievu-i-pri-chem-zdes-kellog-ignat-otvetil-10682573.html Ссылка скопирована

Почему Россия перестала бить по Киеву и при чем тут Кэллог / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Игнат:

Враг нацелен на приоритетные для себя объекты

Киев - один из самых атакуемых городов Украины

Для защиты Киева нужно сразу несколько комплексов Patriot

Во время визита в Украину специального представителя президента США Кита Келлога на этой неделе в Киеве наблюдалось заметное уменьшение интенсивности обстрелов, в частности дроновых атак. Впрочем, как отметил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Киев и в дальнейшем остается среди основных целей для российских сил.

Комментируя относительное спокойствие последних дней и предположение, что это может быть связано с приездом американского чиновника, Игнат отметил, что враг постоянно имеет на прицеле объекты, представляющие стратегический интерес, и столица Украины остается одной из ключевых мишеней.

видео дня

"Поэтому можно предположения разные делать... Киев уже на себя взял столько ударов - пожалуй, это один из самых атакованных городов Украины", - сказал Игнат.

Игнат отметил, что противовоздушная оборона делает все возможное, Киев имеет мощную защиту, но этого не достаточно для того, чтобы уберечься от баллистики. Игнат отметил, что Киев - огромный город, а радар системы Patriot "смотрит" в одну сторону.

Если враг запускает ракеты с разных направлений, то соответственно баллистика сбивается в радиусе 25 км от системы Patriot.

"То есть, нужно несколько таких комплексов, чтобы защитить такие города как Киев", - подчеркнул Игнат.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия накапливает вооружение и технику, готовясь к возможной массированной атаке на Украину с применением до тысячи воздушных целей одновременно. Именно с этой целью, вероятно, временно снижена интенсивность ударов. Об этом заявил бывший офицер воздушных сил, который сейчас работает в сфере радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

Данные аналитиков Tracking свидетельствуют об активном подвозе крылатых ракет на российскую авиабазу "Энгельс-2", что может указывать на подготовку к новому массированному ракетному удару. Также зафиксирована концентрация вражеской авиации на аэродромах.

В ночь на 16 июля Россия уже осуществила одну из крупнейших за последнее время атак. Оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой и одновременно выпустили 28 дронов-камикадзе "Шахед". В результате атаки в городе разрушен промышленный объект, есть масштабные проблемы с электро- и водоснабжением, сообщил руководитель городской военной администрации Александр Вилкул.

Другие новости:

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред